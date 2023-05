Pécs-Hird Kevés első osztályos tanuló jelentkezett a 2023/2024-es tanévre a Hirdi Általános Iskolába, ezért egy összevont osztályt indítanak az intézményben. Az összevonás nem újdonság az iskolában, hiszen eddig az első és a második, illetve a harmadik és a negyedik osztály tanult együtt. Részben voltak közös óráik, hiszen a fő tárgyakat, mint olvasást, matematikát minden évfolyamnak külön tanították, a készségtárgyak (testnevelés, ének, technika) pedig a az első-második évfolyamnak együtt, illetve a harmadik-negyediknek is együtt, a kicsiktől külön voltak.

Tehát eddig az első-második és a harmadik-negyedik évfolyam összesen csak két osztálynak számított, melyben minimum 14-14 főnek kellett lennie. A következő tanévben viszont az első-másodikban együtt 13, a harmadik-negyedikben pedig 11 diák lesz, mert évközben kiiratkozás és költözés történt. A fenntartó Pécsi Tankerületi Központ tájékoztatóra hívta a szülőket, amelyen két lehetőséget vázoltak fel: a leendő (beíratkozott) öt elsőst elviszik a vasasi iskolába és az ottani gyerekekkel indítanak egy közös első osztályt, és a Hirden maradt második, harmadik és negyedik osztályt összevonják, egy tanítót pedig elvisznek az iskolából. A második lehetőség szerint, mivel az első-második és a harmadik-negyedik évfolyam összesített létszáma is kevés (nem éri el a 14-14 főt), így összevonják mind a négy osztályt, és ugyanúgy elvisznek egy tanítót.

A választást a szülőkre bízták, akik egyöntetűen úgy érezték, hogy az első megoldás hosszútávon az iskola végét jelentené, hiszen ha elviszik az elsősöket, akkor az utána következő évben még nehezebb lesz elérni a szükséges létszámot. Így a szeptembertől kezdődő tanévben az egész alsó tagozat egy osztályban fog majd tanulni.

Jó iskolának tartják a hirdi tagintézményt

A szülők nagyon elégedettek az iskolával, sajnálják, hogy most csak 5 elsőst írattak be a településrészről, miközben – információink szerint – Hirdről még legalább ennyi gyermek kezdi meg szeptembertől az általános iskolát, csak máshol. Vasváriné Hanzel Renátának két gyermeke jár a hirdi iskolába, most íratta be a harmadikat.

– Mi nagyon meg vagyunk az iskolával elégedve, kedvesek a tanító nénik, szeretik a gyerekeket és jól megtanítják a tananyagot. Általános tapasztalat, hogy itt a saját közösségükben megerősödnek a gyerekek, amely után könnyebben veszik az akadályokat, és egyáltalán nem jelent hátrányt, hogy kis iskolából indultak. Ráadásul most az Eck Imre alapfokú Művészeti Iskola zeneórákat is tart helyben, a napközi óráiban négy hangszerből választhatnak a gyerekek, hogy melyiken szeretnének megtanulni játszani – mondta a szülő.