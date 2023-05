Nem mindegy az sem, hogy milyen napozó készítményeket használunk. Mert választhatunk olajat, krémet, fényvédő sprayt vagy permetet is. A legnépszerűbb a krém, de a legmagasabb védelmet nyújtók használatát inkább csak fehér bőrűeknek, kisgyerekeknek, terhes hölgyeknek ajánlják. Ügyelni kell arra is a krémeknél, hogy gyakran kimaradnak így a testünkön felületek. A napolajat sokkal egyenletesebben lehet szétkenni, a nagy napimádóknak mindenképp ez ajánlott. Kisgyermekek esetében a kölykök, lányok rohangálnak, náluk a fényvédő spray a leghatékonyabb, hiszen gyorsan, többször is könnyen lefújhatók vele. De jó ez azoknak is, akik nem kedvelik a bőükön a krém, az olaj érzetét. Ám nem árt tudni, hogy a fényvédő permet adja a legrövidebb időre a biztonságot.

Fontos tudnivaló, hogy napozáskor fontos a hidratáció, mert a bőrünkön keresztül igen sok folyadékot veszítünk párologtatással. Tehát közben sok vizet kell fogyasztani, de folyadékpótlásként az alkohol inkább árt, mint használ.

A napozás után is vannak teendők, melyeket lépésről lépésre mindig el kell végezni. Először is le kell hűteni a bőrt, leöblítve például langyos vízzel. Másrészt a napsütés rongálja az emberi bőr felszínét, így napozás után mindig használnjunk megfelelő krémeket. Olyanokat, melyek regenerálják a bőrfelszínt, hidratálják a bőr és tartósítják a barnaságot.