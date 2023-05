A bólyi általános iskola nemzetiségi műsorral is készült erre a napra, amelyet a város különböző főbb helyszínein - a Batthyány téren, az idősek gondozási központjában, az óvoda parkolójában, az iskola sportpályáján - is bemutattak. A település több intézményében, így a polgármesteri hivatalban is voltak dolgozók, akik népviseletbe öltöztek a TrachtTag alkalmából.