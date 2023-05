Mennyibe is került?

Lapunk azonban kiderítette a háttérben történt ingatlanügylet kapcsán, hogy az Amandula beszámolóiban 160 millió forintos értéken tartották nyilván a Mandulás kempinget, és annak nyomára sem bukkantunk a cégbeszámolókban, hogy több százmillió forintos adásvétel történt volna a magánszemélyek között, ami – szerintünk – indokolná az önkormányzat által megjelölt 800 milliós értéket. A Mandulást birtokló cégek adataiból csak annyi derült ki, hogy az Amandula Kft. miatt 126 milliós kötelezettsége jelent meg az „új” vevőnek, ami akár a teljes vételárra is utalhat.

A nyomozás során vélhetően ezt az ügyletet is részletesen megvizsgálják, illetve azt is, hogy a háttérben összejátszott-e a városvezetés a szocialista érdekkörökkel a milliárdos biznisz létrejöttében azért, hogy az értékes belvárosi ingatlanhoz, a Bőrklinikához hozzájussanak a magánszemélyek.

Ez utóbbi kapcsán érdekesség, hogy az említett tulajdonosváltás éppen aznap, 2021. november 10-én történt meg, amikor első körben a csereügyletről szóló baloldali városházi előterjesztés is megszületett.