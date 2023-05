Idén áprilisban, egyetlen hónap alatt 25 millió videómegtekintést ért el a GymSuleiman TikTok-csatorna, aminek köszönhetően ma már a legtöbb magyar TikTok-felhasználó jól ismeri a fiúk tartalmait. A testépítő sztereotípiákat parodizáló videóik már tavaly kiemelkedő nézettségeket értek el, idén pedig már számtalan videójuk az 1 milliós nézettséget is elérte. A márciusban elindított Men’s Cafe című podcastjüket pedig az első adás óta 40,000-50,000-en nézik hetente a YouTube-on.

A testépítők parodizáló videóiknál már csak azok népszerűbbek, amikor Suleiman papucsférjként a feleségével beszélget - és mindig alulmarad a szópárbajban.

Amióta ilyen népszerűségre tettek szert, Bálint és Szuli mindenhol rajongókba botlik, alig tudnak úgy kimozdulni otthonról, hogy ne szólítsák le őket azonnal egy szelfire. Emiatt is döntöttek úgy, hogy elindítják a Suleiman turnét, amely során a követőik élőben is meghallgathatják Szuliék legjobb történeteit és a színpadon megelevenedik a Men’s Cafe podcast is. Június 23-én először Pécsen lesznek láthatóak a srácok, a Zsolnay negyed E78 helyszínén.