Újra fergeteges hangulat, és jókedv uralja majd a Villányi Rendezvényteret május 26-án, ahol többek között az elmúlt évek egyik legsikeresebb és legfiatalabb előadója, Azahriah dallamaira tombolhatnak a szórakozni vágyók. Az idei évben három alkalommal lesz „Ha péntek, akkor Villány” rendezvény, május 26-án, július 28-án és augusztus 18-án. Az első, most pénteki rendezvényen 19 órától a Villányi Ifjúsági Fúvószenekar lép fel, melyet a borrendi bevonulás és avatás követ, 20:30-tól pedig az említett Azahriah ad koncertet (kapunyitás: 18 órakor). 22 órától Dj Pepe szórakoztatja a még bulizni vágyókat.

A villányi városvezetés az idéntől a nagyobb rendezvényei szervezéséhez fő partnerként az Acona Rendezvényszervező céget vonja be, azzal a céllal, hogy a város még az eddigieknél is színvonalasabb, nagyobb látogatottságot elérő programokat tudjon kínálni. Ezzel együtt a helyieknek, és a 14 év alatti fiataloknak továbbra is ingyenes a program. A vendégek csütörtök éjfélig tudják elővételben megvásárolni a jegyet. A „Ha péntek, akkor Villány” rendezvénysorozat további alkalmain a Kowalsky meg a Vega (július 28.) és a Halott Pénz (augusztus 18.) lesz a fő fellépő. A péntek esti események változatos programokat kínálnak a látogatóknak, többek között koncerteket, borkóstolókat, és gasztroélményeket. Emellett a programok lehetőséget adnak az élvezetes szórakozásra, az aktív pihenésre és a közösségi élményekre.