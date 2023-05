Ebből 75 millió forintot a városi televízió működtetésére fordítanak. Csizmadia Péter fideszes frakció­vezető szerint viszont ha ésszerűbb lenne a propagandalap működtetése, akkor nem lenne szükség erre a támogatásra.

Mint nemrég kiderült, a pécsi televíziót egy, az óbudai önkormányzati tévét is készítő tulajdonosi kör működteti, tehát hiába vannak pécsi – akár a városvezetéssel is lojális – televíziós szakemberek, Péterffy Attiláék egy fővárosi társaságot részesítettek előnyben, amely aztán a pénzügyek felett is rendelkezik. Érdekesség, hogy éppen Óbudán indul a polgármesteri posztért az az MSZP-s Török Ottó, aki az elmúlt években havi 1,1 millió forintért adott tanácsokat sportbiztosként Péterffynek, egyik kiemelkedő feladata az akvapark volt.