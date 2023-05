Beosztottat küldtek maguk helyett

Információink szerint kaphatott is meghívót a városvezetés, erre utal az is, hogy az önkormányzat részéről egy beosztott megjelent az eseményen a gazdasági főosztály vezetőjének személyében. Varga Péter azonban elsők között távozott az eseményről, a japánok állófogadását sem várta meg.

Bár Péterffyék kedden délelőtt a városházán fogadták a japán küldöttséget, és szerdán kimentek az üzembe, de a teljes gyáravatási procedúra az utazással együtt is csupán egy órás elfoglaltságot jelentett volna Pécs baloldali vezetőinek, ráadásul akár kedd délután hazafelé tartva Péterffynek csupán 12,9 kilométeres kitérőt jelentett volna. Nem kizárt, hogy a baloldali polgármester amiatt nem vett részt az eseményen, mert nem kérték fel beszédre, csakhogy ezzel nem volt egyedül.

Ők sem hagyták ki...

Az eseményen ott volt, de nem szólalt fel a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, Őri László, aki kihasználva az alkalmat, a gyáravatáson résztvevő Szijjártó Péter külügyminisztert meghívta a vármegyeházára, hogy tárgyaljon vele a baranyai fejlesztési lehetőségekről. Nagy Csaba, Nyugat-Baranya parlamenti képviselője is azért érkezett az avatásra, mert fontosnak tartotta az általa képviselt, Péccsel határos választókerület számára a 15 milliárdos beruházást.

Az ünnepélyes átadón a Pécsi Tudományegyetem rektora, Miseta Attila és az egyetem kancellárja, Decsi István is részt vett, ahogyan a Baranya Vármegyei Kormányhivatal vezetője, Horváth Zoltán főispán, valamint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, Rabb Szabolcs. Sőt, információink szerint csak emiatt repült haza a tokiói magyar nagykövet Palanovics Norbert is – egyikőjük sem kapott szót az eseményen. Japán részről is több cégvezető, üzletember megjelent, holott nekik szintén hatalmas távolságot kellett megtenniük azért, hogy a gyáravatást megtiszteljék személyes jelenlétükkel.

Gyurcsány feleségének fórumára elment Péterffy

Forrásaink szerint bár egy beruházás átadásán való részvétel egyáltalán nem kötelező, ugyanakkor a politikában nincsenek véletlenek. Az, hogy Péterffyék nem vettek részt az eseményen, önmagában is jelzésértékű üzenet, miközben a keleti kultúrákban az udvariassági lépéseket az üzleti életben jóval komolyabban veszik és egy ilyen lépést sértésnek is tekinthetnek.

Egy másik összefüggésben még élesebben látható, hogy a gesztusoknak milyen jelentőségük van a politikában. Ismeretes, hogy Gyurcsány Ferenc tavaly ősszel kétszer is találkozott a pécsi polgármesterrel, a második alkalommal a DK kihelyezett frakcióülést is tartott a városházán Péterffy közreműködésével. Tehát rendszeresen tudnak egyeztetni, találkozni, ennek ellenére Péterffy februárban annyira fontosnak tartotta, hogy Gyurcsány Ferenc feleségének, Dobrev Klárának a fórumán részt vegyen, hogy példátlan módon egyszerűen otthagyta a pécsi önkormányzat közgyűlését is.