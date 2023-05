– Hosszú évtizedek óta hagyomány, hogy átadjuk a Jancsó Miklós Emlékérmet, a kétezres évek eleje óta kétévente kerül erre sor, és mindig olyan kiemelkedő kutató kapja, aki kimagasló kutatási eredményeket ért el az élettan, kórélettan és farmakológia területén – mondta köszöntőjében a résztvevőkkel Dr. Baczkó István, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Farmakológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára a szegedi egyetem honlapjának beszámolója szerint.

– Megtisztelő, hogy idén Prof. Dr. Pintér Erikának, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet intézetvezető egyetemi tanárának adhatjuk át ezt az elismerést, aki kétségkívül méltó arra, hogy a díj tulajdonosa legyen. A díj névadója, Prof. Dr. Jancsó Miklós a 20. század egyik meghatározó kutatója, oktatója volt.

Számos elismerés birtokosa, társaság tagja volt és nem utolsó sorban több évig az orvosi kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetét is vezette. Nevéhez fűződik a kapszaicinnel kapcsolatos kutatások jó része, ezek által vált igazán ismertté. Ezt a területet ölelik fel Pintér Erika professzor asszony kutatásai is, melyekkel maga is áttörő sikereket aratott.