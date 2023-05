Bevonják a lakosságot is 1 órája

Reszkessenek a szúnyogok a kutatóktól és a mesterséges intelligenciától

Új formában működik együtt Péccsel a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Labor csípőszúnyogokkal is foglalkozó kutatócsoportja; a tudományos tanácsadás is szintet lépett; a talán mára sokak által ismert mosquito alert telefonos applikációt mesterséges intelligencia segíti; a lakosság bevonására és tudatosságának fokozása érdekében egy új Facebook-oldal (a Pécsi szúnyog) és egy rendezvénysorozat is elindult - írta közleményében a PTE.

bama.hu (forrás: univpécs) bama.hu (forrás: univpécs)

Fotó: MIA Studio

Az újdonságokról Kincs Gergelyt, a PTE Inno-Capital Kutatáshasznosító és Fejlesztő Kft., a PTE hasznosító vállalkozásának ügyvezetőjét és dr. Kemenesi Gábort, a Nemzeti Virológiai Laboratórium munkatársát kérdezte az UnivPécs. Együttműködés új formában Idén a PTE Virológiai Kutatócsoport szakmai hátterével, a Biokommal együttműködve és megbízásából, a PTE Inno-Capital Kutatáshasznosító és Fejlesztő Kft., a PTE hasznosító vállalkozása látja el a városi csípőszúnyogok felmérését, végez ezzel kapcsolatos tudományos szakmai elemző, ellenőrző és gyérítéssel kapcsolatos tanácsadó, lakossági tájékoztató és egyéb feladatokat. „A szúnyogokkal kapcsolatos PTE virológiai kutatások hosszú múltra tekintenek vissza. A mostani helyzet abból a szempontból is érdekes, hogy a kutatások eredményei, a képződött tudás a labor falain kívülre kerülnek.

Gyakorlatilag sikerült kivinnünk a versenyképes tudásunkat a „piacra”, hasznosítottuk azt, a lakosság és a környezet hasznára fordítottuk, méghozzá az egyetem saját hasznosító cégén keresztül. A projekttel elősegítjük az Egyetem és a Város közötti együttműködést, így a Pécsi Tudományegyetemen képződött egyedülálló szaktudás, helyben kerül felhasználásra, mindezzel javítva a régió K+F szempontú versenyképességét. Ez jó példa arra, hogyan lehet a kutatásokból olyan kézzel fogható, bevételt is generálni képes eredmény, ami a társadalmat, a környezetvédelmet, összeségében a régióban élők jólétét szolgálja. Ehhez a folyamathoz a PTE Inno-Capital Kft. olyan hatékony, gyors és rugalmas pénzügyi és adminisztrációs hátteret és keretet tud biztosítani, ami elengedhetetlen a hasonló projektek akadálytalan kivitelezéséhez és sikeréhez” – mondta el Kincs Gergely, a PTE Inno-Capital Kutatáshasznosító és Fejlesztő Kft. ügyvezetője. Tudományos tanácsadás a szúnyoginvázió megelőzésért

„Tíz évre visszatekintő tapasztalataink, helyismeretünk most hasznosulni tud: az általunk készített felmérésekkel és szakértelemmel be tudjuk jelölni azokat a területeket, ahol – a szúnyogok fejlődési ideje, stb. alapján – biológiai lárvagyérítést lenne érdemes végezni. Aktívan tudjuk Pécs városát segíteni abban, hogy a szúnyogok mennyiségének elharapózását meg tudja előzni. Csapadék után tudjuk, mely terület hol töltődik föl, és ezek közül melyiket szeretik leginkább a szúnyogok. GPS-es térképezést végzünk, így egy folyamatosan naprakész szúnyogtérképpel tudunk szolgálni. Mindez nemcsak a város miatt fontos: a modern elvárások megkövetelik a tudatosságot a lakosság részéről is. Tudni kell, hogy Pécsett a szúnyogártalom döntő többsége a külvárosi kiskertekből származik. Magyarország nemzetközi szinten sok évvel lemaradt a szúnyoggyérítési technológiák modernizációja terén. Például ahhoz képest, hogy Horvátország a sterilszúnyog technológia bevezetésében kérte kutatócsoportunk segítségét, mely az inváziós fajok ellen bevethető egyik legmodernebb eljárás, Magyarországon még mindig a kémiai szúnyoggyérítés dominál, ami Európa legtöbb országában már tiltott eljárásnak minősül. Nálunk nem látszik egyelőre az elmozdulás, az évtizedekkel korábbi módszerekre alapozzák a megoldást. Pécs az egyik üdítő kivétel: itt kialakult az igény arra, hogy a szúnyog-helyzet kapcsán elért tudományos eredményeink integrálódjanak a város döntéseibe. Méréseink, eredményeink ezáltal a gyakorlatban hasznosulnak is”– tájékoztat dr. Kemenesi Gábor. A szakemberek egy kifejezetten a szúnyogokkal kapcsolatos Facebook-oldalt is működtetnek, hiszen a modern szúnyogkezelés egyik fő eleme a társadalmi tudatosság. „A Facebook oldalunk neve ugyan az, hogy Pécsi szúnyog, de ez mindenkinek szól, akinek a szúnyogok egyszer is megkeserítették az életét. Május végén egy speciális programsorozatba is belevágunk: ez lesz az ún. szúnyog szerda, melyet minden hónap utolsó szerdáján a Szentágothai János Kutatóközpontban tartunk majd. Az ismeretterjesztő előadások (például az eszközeink vagy a szúnyogok bemutatása) és praktikus tanácsok után bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk” – mondta el dr. Kemenesi Gábor. Az első alkalomra május 31-én (jövő hét szerdán) kerül majd sor délután 5 órától. Mosquito Alert - mesterséges intelligenciával felvértezve Az emberek többségének azonnal az jut eszébe, ha meglát egy szúnyogot, hogy ki kell irtani. „Pedig a szúnyognak is megvan a helye az ökoszisztémában, a természet részei – akkor jelentenek problémát, ha túl sok van belőlük!” – szögezi le dr. Kemenesi Gábor, majd hozzáteszi: „A lakosság bevonása mindig a projekt része volt, az országban Pécs Budapest után a második leggyakrabban adatot szolgáltató város, mosquito alert applikációnk is nagyon sikeres. Európai viszonylatban Magyarország az első három legtöbb adatot szolgáltató ország között szerepel. Az applikáció kapcsán az ázsiai eredetű inváziós szúnyogfajok felismerésére az elmúlt három év során számos európai kutatóval karöltve kiképeztünk egy mesterséges intelligenciát, melyet a spanyol fejlesztők AIMA (Aedes Invasive Mosquito Alert)-nak kereszteltek el. A közeljövőben már AIMA határozza az applikációba beküldött szúnyogokat.”

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!