Dr. Szabó Barbara a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Doktori Iskolájának PhD hallgatója képviselte az egyetemet két neves tengerentúli nemzetközi konferencián.

A World Academy of Sciences által szervezett ICPLCPS 2022: 16. International Conference on Penal Law, Crime, Punishment and Safety eredetileg Bali szigetén került volna megrendezésre, azonban a járványhelyzet miatt online formában valósult meg. A másik konferencia az Amerikai Egyesült Államokban, Washington DC-ben az Academy of Criminal Justice Sciences által megrendezett 60th Annual Meeting nemzetközi szakmai fórum és konferencián személyesen vett részt, mint előadó.

A PhD hallgató különleges élményeket gyűjtött mindkét eseményen való prezentálása által, és nagy örömmel és büszkeséggel képviselte a PTE doktori iskoláját és az egyetem jogi karát. A Washingtoni konferencia különösen fontos volt a hallgató számára, hiszen ő volt az egyedüli magyar képviselő, aki előadóként szerepelt az eseményen.

„Szeretném kifejezni a köszönetemet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak a lehetőségért, az NKFI alap nagyvonalú támogatásáért, hogy részvételi lehetőséget biztosított két ilyen neves konferencián való szereplésre, továbbá hálás vagyok Dr. Herke Csongor témavezetőm bíztatásáért, felkészítéséért, a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Doktori Iskola és az Egyetem támogatásáért. Óriási megtiszteltetés volt mindkét eseményen a részvétel.”