– A mai fiatalok, úgy veszem észre, könnyebben döntenek a tetoválást illetően. Régen más volt ennek a megítélése, mára már sokkal elfogadottabb lett, hogy valaki tetoválást visel. Korábban üzleti tárgyalásokon is derült ki például, hogy az ügyfél szintén visel a karján egy-egy mintát. Nemrég például egy idősebb könyvtáros hölgytől is kaptam dicséretet a tetoválásaimra. Sőt, volt már anya-lánya páros is a vendégeim között