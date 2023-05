A kormányhivatal részletesen indokolta a jogsértést és SZMSZ-módosításokat kezdeményezett azért, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő.

Az ügyet az egyik áprilisi közgyűlésen tárgyalták meg, és akkor még az elhallgattatás és a politikai zsarolás eszközét is bevetette az MSZP–DK-s Péterffy, mondván amennyiben a helyi jobboldali ellenzék az ügyben nem tesz lépéseket, úgy hajlandó elfogadni a hivatali álláspontot. A jobboldal ellenben nem engedett a zsarolásnak, az MSZP–DK-s frakció­szövetség pedig kiállt a saját polgármestere mellett. Ám most úgy tűnik, hogy némileg fű alatt, egy salátaelőterjesztésben elrejtve igyekeznek elrendezni az ügyet mégis.

A keddi közgyűlés elé kerülő napirend dokumentumhalmazába, több mint tucatnyi melléklet közé bújtatva ugyanis mégiscsak – egyfajta beismerésként – olyan előterjesztést visznek be, amely kapcsán úgy fogalmaznak, hogy „külső és belső jogszabályi koherenciát biztosító módosítás és néhány adminisztratív változás átvezetése” történik meg. Ezek azonban a törvényességi észrevételben szereplő kormányhivatali észrevételeket is takarják, bár erőteljesen kerülik azt, hogy Péterffy döntését kifejezetten jogsértőnek találta a felügyeleti szerv.

A túlóratörvénnyel is ugyanez volt

Az éppen aktuális kormányellenes hangulatkeltés volt annak is a mozgatója, amikor Péterffy beiktatása után rögtön, 2019-ben olyan politikai röpiratnak is beillő előterjesztést fogadtatott el a frakciószövetségével, amellyel betiltotta a pécsi cégeknél a túlóratörvény alkalmazását. Aztán rekordidő alatt, néhány héttel később vissza is táncolt ebből, ami szintén egy salátaelőterjesztésből, a polgármesteri beszámolóból derült csak ki. Péterffyt három évvel ezelőtt kerestük meg az ügyben kérdéseinkkel, aki – természetesen – azóta sem válaszolt, pedig a sajtósaira, a városi propagandára azóta félmilliárd forintot költöttek.