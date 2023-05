Az elsősorban a Bóly és térsége nyugdíjasai számára életre hívott szolgáltatás iránt hatalmas az érdeklődés, a polgármester úgy fogalmazott, ha most meghirdetnék a lakrészeket, a ház azonnal megtelne. Egyelőre nincs még önkormányzati döntés arról, hogy mik lesznek a lakhatás feltételei, több verzió is felmerült lehetőségként: elképzelhető, hogy a hagyományos gyakorlatot veszik át, és bekerülési költséget kell majd a beköltözőknek fizetniük, de azt a megoldást is fontolgatják, hogy napra meghatározott bérleti díjat kérnek majd a lakóktól. Ugyanígy egyelőre az se tisztázott még, hogy túljelentkezés esetén - amire lehet számítani - mi alapján állítja fel a sorrendet az önkormányzat, ezekről a kérdésekről a nyár folyamán dönt a képviselő-testület.

Az új bólyi nyugdíjasház által kínált lehetőségek egészen speciálisnak mondhatók, hiszen a leendő lakók számára biztosított lesz, hogy igény esetén a gondozási központ szolgáltatásait, mint például az étkezést, takarítást stb. igénybe vegyék, és ha szeretnének, részt vehetnek az intézmény által szervezetett közösségi programokon is. Ha pedig szükség van rá, a gondozási központ személyzetét is tudják hívni - a jelzőrendszert már kiépítették. A nyugdíjasház lakói számára közös mosókonyha áll majd rendelkezésre, illetve egy társalgó is az idősek kényelmét szolgálja.