A Bányásztalálkozó este, mint minden évben, úgy most is a Márkacsille emlékhelynél ér véget - 20 órakor kezdődik a harangjáték, majd Vass Dénes, nyugalmazott bányamérnök mond zárszót a bányásztalálkozókat jelképező fáklyák fényében, és fellobban a 13. összejövetelt jelképező fáklya is. Végül gyertya- és mécsesgyújtással, valamint Ambach Attila zenész közreműködésével a Silenzio-val ér véget az egész napos hagyományőrző program.