Ragyogó vörös szín

A tűzhöz kapcsolódva a piros szín széles körben használatos pünkösd jelképeként. A katolikus szentmiséken a papi miseruha színe is ez. A Szentlélek tüzét, szeretetét és szenvedélyét idézi, életerőt, a hit égő lángját idézi a hívők szívében.



Olaj, mint ősi szimbólum

Az olaj is a pünkösdhöz kapcsolódó jelkép, amely a Szentlelket és az ő gyógyító, megszentelő és felkenő erejét jelképezi. A pünkösd tájára időzített bérmálkozási szertartások során a katolikus egyházban olajjal kenik a hívek homlokát, jelezve ezzel az Istentől kapott küldetésüket, amelyben a Szentlélek vezetése segíti útjukat. Az olaj Szentlélek gyógyító és megnyugtató jelenlétét is jelképezi, aki a vigasztaló szerepét tölti be a keresztények életében.



A népszerű pünkösdi rózsák

A pünkösdi rózsák, avagy bazsarózsák nemzetsége a magyar népdalok világából is ismert, ám a római panteon tetején behulló rózsaszirmok is a Lélek kiáradását jelzik. Hazánkon kívül Svájcban, Németországban, Ausztriában, Hollandiában és Olaszországban is a virág neve az ünnephez kötődik, jelezve a virágzásuk idejét.