Az előterjesztés kiemeli, hogy a fogyasztási adatokból jól látszik, hogy a speciális téli munkarend bevezetése nagymértékben hozzájárult a hivatal energiafelhasználásának csökkentéséhez. A gyakorlati tapasztalatok azt is mutatják, hogy a hétfői, 17.30 óráig tartó ügyfélfogadásra van igény, ezért abban nincs is változás. A téli időszak keddi ügyfélfogadása viszont megszűnt május 1-től, helyette szerdán tartanak nyitva. Távmunkavégzésre pedig továbbra is van lehetőség hetente egy napon – erről az irodavezető dönt.