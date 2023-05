Négycsillagos hotel az ürülék helyén?

Az elhagyatott épület kapcsán az MSZP-közeli városvezetés két évvel ezelőtt jelentette be, hogy ott négycsillagos hotel épülhet. Péterffy Attila egyik helyettese, Ruzsa Csaba a városi propagandasajtónak 2021 novemberében arról beszélt, hogy az új vásárcsarnok építésekor 790 milliós, szakértők által is igazolt pótmunkaigény merült fel, és a régi vásárcsarnok beruházási célból történő eladásából származó pénzt be lehetett volna erre forgatni. Állítólag egy nemzetközi hotellánc 120-140 szobás szállodát épített volna a területen, bár az nem derült ki, hogy a mostani épületkomplexum elbontásával, vagy pedig annak átalakításával hozták volna ezt tető alá.