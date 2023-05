A gondok akkor kezdődnek, amikor az a szülő tanít, aki maga is a saját feje után megy az utakon. Mert ő vélhetően azt a mentalitást adja át a gyermekének, amelyet ő maga is képvisel a közlekedésben. A fiammal tegnap a Tüskésréti pumpapályához tekertünk. Minden kereszteződésnél megálltunk, és áttoltuk a biciklit. Az egyik lámpás zebránál, az oda és visszaúton is úgy hajtottak el előttünk a kocsik, mintha nem is lennénk ott, miközben nekünk zebra és zöld jelzés volt. Az ilyen szituációk miatt a szabályok mellett azt is megtanítom a gyermekemnek, hogy hiába a tudás és a jogos elsőbbség. Balesetkor nem az fog számítani, hanem hogy milyen sérüléseket szereztünk.