Kistelepüléseken, de nagyvárosokban is gyakori, hogy utcán kóborló kutyáról osztanak meg különböző képet a lakók. A gazdit – főként a falvakban – általában ismeri is a közösség, és természetesen tudják róla, hogy folyamatosan figyelmen kívül hagyja az állattartás szabályait.

Korábban már írtunk arról is, hogy az sem ritka, amikor esténként a kutya sétáltatja magát a kisvárosok vagy falvak utcáin. Ez egyrészt zavarja az itt élőket, másrészt az állatvédelmi törvényre hivatkozva már büntethető is ez a magatartás. Ennek lehetőségével egy-két önkormányzat már él is, hiszen másként nem tudják rávenni az ebtulajdonosokat a szabályok követésére.