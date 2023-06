– Tradicionális cigány kenyér készült ebédre, a lecsó mellé. Rommel György „Bobo”, Gáll Adrienn és két lelkes tanítványuk táncházzal kedveskedtek a gyerekeknek. Ezúton is köszönjük nekik! – írja az eseményhez kapcsolódóan közösségi oldalán az újpetrei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat.

Forrás: Újpetrei Általános Iskola



Májusban olvashattak lapunkban arról, hogy Újpetrei Ifjúsági Egyesület a német és cigány önkormányzat támogatásával másodszor rendezte meg a Nemzetiségek egy asztalnál című közösségi eseményt. Ezen az Alsószentmártoni Romatest táncegyüttes és az Alsószentmártoni zenekarral együtt az Újpetrei Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja és ifjúsági fúvós zenekara is fellépett, valamint a meghívott előadók is a két nemzetiség képviselői közül kerültek ki, ezzel is erősítve a kultúrák egymáshoz való kapcsolódását.