A rendezvény a gyűjtőknek és a gyermekeknek egy igazi Kánaán lesz, ahol a kínálatban az alábbi márkák biztos, hogy megtalálhatók lesznek: Matchbox, SIKU, Majorette, Hot Wheels, Cogi és Welly és egyéb kisebb gyártók modelljei is. De nem csak kisautók, hanem legók is nagy mennyiségben lesznek a rendezvényen, valamint a kamion szerelmeseinek is lesz miből szemezgetniük. A látogatók 18 óráig böngészhetnek a börzén. A belépés díjtalan.