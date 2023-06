– Pécsen 1982-ben születtem, dolgos szülők első gyermekeként, katolikus családban, a Bártfa utcai iskolában, majd a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában tanultam. Sosem felejtem el a sok törődést, a biztatást és a bizalmat, amit a tanáraimtól kaptam

– mesélte Bernadett.

– Fiatalkorom óta hősként tekintettem az orvosokra, én is szerettem volna egy lenni közülük. 2009-ben végeztem a pécsi orvosi karon. Életem egyik legszebb időszakaként tekintek vissza ezekre az évekre. Hatalmas tudásra, életre szóló kapcsolatokra tettünk szert, itt ismerkedtem meg a férjemmel – folytatta.

– A férjem izraeli, édesapja arab, édesanyja Fülöp-szigeteki, belgyógyász szakorvos. Miután 2009-ben összeházasodtunk, kiköltöztem Izraelbe. Mindenki féltett, belül én is féltem, rengeteg kérdőjel volt bennem, mint amikor fejest ugrunk a tenger közepébe. Nem beszéltem se héberül, se arabul, ráadásul az otthon szerzett diplomámat nem fogadták el, így különbözeti vizsgát kellett tennem. Ez elsőre sikerült. Az állampolgárságot öt év után kaptam meg, addig helyettesítő orvosként jártam Észak-Izrael rendelőit. Négy évig tanultam Haifában az egyetemen, háziorvosnak szakosodtam. Jelenleg egy faluban dolgozom egy orvosi rendelőben – számolt be életének eseményeiről Ayoub Bernadett.



– A nyelveket szép lassan megtanultam. Írok, beszélek héberül, beszélek, olvasok arabul. Ünnepeljük a musz­lim és a keresztény ünnepeket. Három csodás gyermeket nevelünk, akik beszélnek magyarul, arabul, héberül és angolul. Igyekszem a két kultúra legértékesebb kincseit átadni nekik

– mondta.

Arról is beszámolt, az egészségügy Izraelben rendkívül fejlett, nagyon szereti a munkáját, és női orvosként a faluban nagy bizalmat kap, főleg a női betegeitől.

– Rengeteg olyan programot szerveztem, szervezek, amelyek kifejezetten nekik szólnak. Működik egy „Sétálj az orvosoddal!” női csapatom, akik már nélkülem is tökéletesen működnek, kezdetben hetente kétszer sétáltunk együtt. Előadásokat tartok a rendelőben a diabétesszel és prediabétesszel kezelt betegeimnek. Szívügyem a fiatal nők szülés utáni kísérése, a rendszeres konzultációk a szoptatás kérdéseiről. Létrehoztam egy csoportot fibromyalgiás betegek számára is, akiket gyógytornásszal együtt segítünk a kezelés során – számolt be munkájáról a magyar származású doktornő.

– Hatalmas megtiszteltetésben volt részem a munkámért. Izrael egyik legnagyobb női szervezetétől díjat kaptam, „A legjobb női orvos, aki segíti a nők egészségét” elismerést. Bár az út kezdetben rögös volt, boldognak és sikeresnek érzem magamat. Megtanultam értékelni azt, amim van.

Hogy mi a titka? Nincs receptem, csak azt tudom, nekem hogyan sikerült: szeretet, türelem, pozitív hozzáállás, kitartás, racionális gondolkodás, egy csipetnyi szentimentalizmussal fűszerezve

– összegzett dr. Ayoub Bernadett.