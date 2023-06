Polics Józseftől, Komló polgármesterétől megtudtuk, a helyi közlekedésbe bevont helyközi járatok tekintetében is terveznek változtatást Gesztenyésben és Sikondán – utóbbi településrészen cél, hogy a vadásztanyánál is megálljon a busz a lakossági igényeknek megfelelően, ennek lehetőségét a héten szakemberek és az illetékes hatóságok bevonásával vizsgálják.

A kedvelt üdülőhelyeket célzó, Komlóról induló közvetlen járatok pedig a nyári szünet kezdetével, napokon belül újra startolnak: június 17-étől ezen a nyáron is átszállásmentesen lesz elérhető például Balatonlelle, Fonyód, Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő, Zalakaros és Orfű is.

A Komlói Autóbuszos Tömegközlekedés blog által kezdeményezett járatok tavaly is nagy népszerűségnek örvendtek, így a busztársaság ezeket az idén is közlekedteti

– közölte Bán László, a blog vezető szerkesztője. Balatonlelle–Fonyód–Balatonmáriafürdő–Zalakaros irányába június 17-től minden pénteken, szombaton és vasárnap indul majd járat Komlóról reggel, majd délután vissza, a zalakarosi gyógyfürdő bejáratától.