Formális keretek között, a Bohemian Brass Band, a Villányi Ifjúsági Klub és a Villányi Nyugdíjas Klub közreműködésével adták át a Magyar Falu Program (MFP) keretében megvalósult fejlesztéseket a Villányi Művelődési Házban.

Fotó: Löffler Péter

Mayer István, Villány polgármestere elmondta, több mint 34 millió forint elnyert támogatásból a művelődési ház felújításának utolsó üteme valósulhatott meg. Az épület földszintjét és külső homlokzatát a korábbi Zöld város program keretében fejlesztették, most a MFP lehetőséget biztosított az emelet felújítására is, illetve a hátsó rész szigetelésére, napelemrendszer telepítésére. Az orvosi rendelő fejlesztésére 23,5 millió forintot nyert az önkormányzat, ebből megújultak a vizesblokkok, a kiszolgáló helyiségek, bővítették a napelemrendszert, és hűtő-fűtő klímákat szereltek fel. A városvezető megköszönte Hargitai János országgyűlési képviselő – Villány fejlesztési elképzeléseinek – támogatását, és elismerően szólt a Magyar Falu Programról, amelynek forrásai lehetőséget biztosítanak az önkormányzatok számára a kis- és nagyobb beruházásokra is.

Fotó: Löffler Péter

Bock-Báthori Emese, a művelődési ház intézményvezetője elmondta, ünnepnap ez számukra, hiszen munkatársaival az elmúlt években intézményről intézményre, irodáról irodára költöztek, és most végre egy szép és korszerűen felújított irodában tudják végezni a munkájukat. Megköszönte továbbá az önkormányzat támogatását az emeleti közösségi konyha és ifjúsági klub kialakítására, ezt ugyanis a pályázaton felül, önerőből finanszírozta a városvezetés.

Hargitai János országgyűlési képviselő beszédében úgy fogalmazott: szemmel láthatóan sokat változik a település. Nem csak a magánszféra tesz csodálatos dolgokat, hanem a közszféra is ehhez zárkózott fel az elmúlt évek alatt.

Hímző kiállítás is nyílt az ünnepségre

Az átadó ünnepség keretében egy kiállítás is nyílt a művelődési házban. Az intézmény sikerrel pályázott ugyanis a Nemzeti Művelődési Intézet „A szakkör” programjában, melynek részeként ősztől hímző szakköri foglalkozásokat tartottak. Az elkészült alkotásokat kiállították, a szakköri tagok pedig polgármesteri elismerést kaptak. A NMI részéről Kurucz Ildikó vármegyei igazgató méltatta az aktív közösséget, majd megnyitotta a különböző hímzéseket bemutató tárlatot.