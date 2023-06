– Előrelépés volt az is, hogy 40-es korlátozást sikerült elérni. Előrejutás volt, hogy az aszfaltra a Magyar Közút munkatársai felfestették a gyerekek jelenlétére figyelmeztető útjeleket. Sikerült megegyeznünk és engedélyt kaptunk arra is, hogy felszereltethessük a villogó sárga lámpákat a település két azon részén, ahol az iskola és az óvoda van, és most a rendőrség az ORFK jóvoltából sikerült ezt az egységet megkapnunk