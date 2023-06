Villányban szintén a rendezvények lebonyolításában segítenek majd a diákok, és a Művelődési Ház igazgatójának koordinálásával végzik majd a rájuk bízott feladatokat. Emellett a Diófás téren lévő információs pultban is diákok fogadják majd az érdeklődő vendégeket.

Harkányban a polgármesteri hivatalban és a művelődési házban lesz szükség a fiatalokra. Két-két főt szeretnének foglalkoztatni az intézményekben, júliusban és augusztusban is. Olyan adminisztratív teendők elvégzését bízzák rájuk, amelyekre a hivatali dolgozóknak a fő feladatuk mellett nem mindig jut idejük (pl. borítékolás, selejtezett dokumentumok megsemmisítése).

A diákoknak a falvakban is van lehetőségük munkát vállalni, és itt is többféle feladatot bíznak rájuk. Van ahol a közterületek szépítésében, karbantartásában vesznek részt a diákok, máshol az intézményeknél (óvodában, hivatalban) segítenek, vagy a nyári táborok lebonyolításánál is szükség lehet rájuk.

Ami pedig a bérezést illeti, napi 4 órában, bruttó 116 ezer forintot kereshetnek a diákok. Ezen kívül természetesen az iskolaszövetkezetek, munkaerő-közvetítők is a számos lehetőséget kínálnak, különböző bérekért. A fiatalok moziban dolgozhatnak, vállalhatnak munkát a gyári termelésben, mezőgazdasági munkákat végezhetnek, vagy irodai feladatokat is elláthatnak, ahol egy kis plusz képzettséggel (nyelvtudással) többet is kereshetnek a társaiknál.