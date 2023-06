A DDC mindemellett az immár hagyományos Családi Nap mellett bababörzére is lehetőséget biztosít, valamint a „muti hol dolgozol” program keretében több alkalommal is megtekinthették a munkavállalók gyermekei és unokái a Váci és a Beremendi Cementgyárat. A DDC-hez hasonlóan a Családbarát Magyarország Központnál is abban hisznek, hogy a munka és a magánélet összhangja és egyensúlya kulcsfontosságú az egyéni kiteljesedésben. Céljuk, hogy a társadalom egészében megerősödjön a családbarát értékrend, amelyben kulcs szerepet játszanak a munkahelyek is.

Forrás: DDC