– Jövőkutató? Ez azért meglehetősen idealistának hangzik.

– Az emberiség múltja és jövője huszonöt éve foglalkoztat, de ez nem valamiféle jóslás, vagy Däniken-féle idegen civilizációk keresése. A materiális tudásunkat és a hitemet igyekszem összerakni, szigorúan tudományos tényekből kiindulva. Tanárként azt tanítottam a diákjaimnak, hogy a világban minden valaha élt emberre jut valahol a kozmoszban egy nap. Ma már tudjuk, hogy nemcsak egy nap, hanem egy egész galaxis. Ugyanis az univerzum kiterjedését most 78 milliárd fényévnyi méretűre taksálják, melyben százmilliárdnál több galaxis található.



– Hogy lehet ebből például azt levezetni, hogy van-e rajtunk kívül értelmes civilizáció a világűrben?

– Egyszerű valószínűségszámítással. Ha minden milliomodik napnak van csak földszerű bolygója, és minden milliomodik bolygón alakul csak ki valamilyen élet, s közülük csak minden milliomodikon léteznek értelmes lények, ezek száma akkor is több mint hetvenezer, tehát ennyi bolygón lehet az univerzumban értelmes élet.



– Mi mindennel foglalkozik még új könyvében?

– Például a teremtéssel, a túlvilág szféráival, a lelkünket fejlesztő reinkarnációval, ufókkal, gabonakörökkel, amelyek számtalan jele, nyoma napjainkban is megjelenik itt-ott. A föld benépesedésével, a világégés lehetséges irányaival, és azzal is, hogy mi lehet a kivezető út. Úgy gondolom, hogy ebben a kötetben sok olyan kérdést helyre teszek, amire egyelőre nemigen akad másutt egyértelmű magyarázat.



– Mi a jövőkutatása logikája?

– Az az állapot, hogy mikor kisgyerek voltam, még csak kétmilliárd ember élt a földön, napjainkban már 8 milliárd. Hogy meddig mehet ez, ki fog segíteni, ki fog beavatkozni, ha gondok lesznek a vízzel, az energiával, a klímával stb.



– Említette, hogy rengeteg civilizáció létezik az univerzumban. Miért nem tudunk egyikről sem közvetlenül?

– Mi a fejlettségben úgy félúton járunk, sok más civilizáció már megszűnt, vagy még nem tart azon a szinten, mint mi. Amelyik pedig előttünk jár, nem akar beavatkozni az életünkbe. Hogy miért? Etikai okokból. No és vegyünk egy konkrét példát. Ha például az istenhitet szeretnék kicserélni, melyikkel keressék a párhuzamot, mi lenne a mérvadó az öt világvallás közül?



– Mióta nyugdíjas?

– Jó másfél évtizede, de már a kor betöltése előtt is afféle családi művészeti menedzser voltam. Igyekeztem segíteni a festőművészeim és színész lányom munkáját. Emellett az eddigi tíz könyvem négyötödét azóta írtam.



– Hogyhogy nincs könyve a színésznő lányáról?

– Katinkának rengeteg története van, de maga szeretné majd egyszer írásban is megfogalmazni.

Azt már a feleségtől, Bánkuti Gertrúdtól tudom, hogy ő is másfél évtizede nyugdíjas, de 53 esztendeje szabadúszó festőművészként keresi a kenyerét. Volt kitől tanulnia, mert apja, nagyapja, nagybáty­ja ugyancsak festőművész volt, sőt, megy tovább a stafétabot, mert a fia is az. Több mint tízezer kép van a háta mögött, Európa legtöbb országában akadtak vevői. A kedvenc helye, ahol a legtöbb alkotása megszületett, ahol az ihlet mindig megérkezett: Rab szigete Horvátországban, ahová 15 éven át minden nyáron leköltöztek. Az pedig külön érdekesség, hogy a gyengénlátók és vakok iskolájában tanulta az alapokat, a szeme soha nem volt jó, erősen színtévesztő, több ponton vakfoltokat lát. A térlátását ezért fantáziával kellett mindenkor kiegészíteni, s ez a képalkotásban, a színtér megkomponálásában nagy segítségére volt.

A Művészeti Lexikon pedig így fogalmaz a munkáiról: „Alapvetően realista festő, a valóságból, a természetből építkezik, de nem másolja, fotózza a látványt. Számottevően átalakítja, átszínezi a valóságot, költői színvilágával erős érzelmeket fejez ki.” Mint Trúditól megtudom, a művészi munkája nyomán 60 ezer forint a havi nyugdíja, így még napjainkban, 75 évesen is napi több órát dolgozik a festőállvány előtt.