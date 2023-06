Immár 10. alkalommal rendezték meg a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány országos kreatív pályázatát, melyre nemcsak az országból, de a határon túlról is érkeztek pályázó gyerekek. A pályázaton közel 2.400 gyermek indult, mely a napokban megrendezett, kiállítással egybekötött ünnepélyes díjátadóval zárult - derül ki az alapítvány közleményéből.

A pályázat célja a korábbi évekhez hasonlóan idén is az volt, hogy a gyermekek a mai, időnként erőszakos és rohanó világban, az alkotás örömén keresztül megtapasztalják, hogy a kedvesség, önzetlenség, az egymás segítése és a példamutatás milyen pozitív hatással van nemcsak a saját, hanem a környezetük életére is. Ezért is adta az alapítvány idei pályázatának az „Add tovább a jót, amit Te is kaptál!” címet, melyet ahogy a többi évben is, Az út a boldogsághoz nemzetközi mozgalom ihletett.