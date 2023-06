A Szigetvári Madármentő Állomásra minden évben egérragasztós csapdába került madarakat is hoznak. Köszönhető ez annak, hogy sok esetben olyan helyekre rakják ki az ilyen humánusnak egyáltalán nem nevezhető csapdákat, ahová a madarak is bejuthatnak. A módszernek főleg az énekesmadarak (rozsdafarkúak, széncinegék, ökörszemek) esnek áldozatul. A behozott madarak tollazata rendszerint már annyira elszennyeződött, hogy a ragasztót képtelenség volt róluk eltávolítani. Gyakran a több órán keresztül tartó próbálkozásunk is eredménytelen maradt. Ugyanakkor ezek a madarak sokszor hosszú ideig, akár egy napon keresztül is vergődhetnek a ragasztós felületen, aminek következtében a kondíciójuk nagyon leromlik. Részben ez is közrejátszik abban, hogy nehezen menthetők meg, sokszor már néhány órán belül elpusztulnak.