A vándorsólymoknak a tavalyi kettővel szemben idén három baranyai fészkelőhelyét ismerték. A párok annak rendje és módja szerint tavasszal költésbe kezdtek, de nem voltak szerencsések. Valószínűleg a csapadékos időjárás játszhatott közre abban, hogy két költésük is eredménytelennek bizonyult, és a sikeresen költő pár is csak egyetlen fiókát nevelt fel. A vármegye állományát továbbra is 4 párra becsüljük, de az egyik revírben még mindig nem találták meg a sólymok költőhelyét.