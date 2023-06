Volt, aki a másfél órás sétája alatt a Mecsekoldalon, a Tettye környékén több tucatnyi felvételt készített a gaz burjánzásáról, amely a házfalakból, a járdákból, az utca közepén is tenyészik, Hári József fideszes képviselő pedig Egyetemvárosból osztott meg számos felvételt az utóbbi időben. Érdekesség, hogy Péterffy alpolgármesterének, Ruzsa Csabának a családi kötelékébe tartozó belvárosi hotelje mellett szintén az utcakövek közül burjánzik a dudva, amely lassan felkúszik az ottani kandeláberre is.

A város jelenlegi polgármestere, a baloldali Péterffy Attila pedig egy közösségi oldalra feltett videóban beszélt arról, hogy „magam is küszködtem a magas fűvel, voltak, amikor az én házam előtti terület sem az elvárt képet mutatta. A burjánzó fűvel a Biokom Nkft. is küzdött az elmúlt hetekben. Éppen ezért Medárd környékén, amikor az év egyik legcsapadékosabb időszaka van, a megszokottnál nagyobb türelmet kérnék és adnék a fűnyírás kapcsán”.

Péterffy ezt követően pedig már arról beszélt, hogy a telekhatár és az úttest közötti részeken nem a Biokom Nkft. feladata a területet rendezni, hanem az ingatlantulajdonosoknak. A Pécsi Közterület-felügyelet ezt ellenőrzi is, s bár előbb figyelmeztetnek, majd felszólítást küldenek, később azonban közigazgatási bírságot is kiszabnak – emelte ki a most regnáló városvezető.

Látva a sokasodó gondokat, a fideszes frakcióvezető, Csizmadia Péter kezdeményezésére nemrég indult el Pécs Közösségi Térképe, amelyet a pecskt.hu internetes címen érhetünk el, s amelyen bárki bejelentést tehet közterületeken tapasztalt problémákról, hiányosságokról. Lapunknak kedden azt mondta a politikus, hogy szép számmal érkeztek az elmúlt napokban felvételek, jelzések, a problémákat pedig továbbították is a Biokom Nkft.-nek.

A legfrissebb adatok alapján kijelenthető, hogy az elmúlt két évben egyébként közel 600 milliós nyereséget produkált a Biokom Nkft., ezt az összeget kátyús utakra, a zöldterületi karbantartásokra is fordíthatta volna az egyébként „nonprofit” jelzővel bíró, tehát a lakosság szolgálatára hivatott vállalat.