A Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezetének felhívása szerint a szolgálat indulását megelőzően a balatonszárszói táborhely felújítása szükséges annak érdekében, hogy a segítő feladatot elvállaló, elhivatott önkéntesek a pihenőidejüket is a lehető legjobb körülmények között tölthessék. A korszerűsítési munkákat a június 19-ével kezdődő héten végzik - ehhez is várják ügyes kezű önkéntesek jelentkezését, akár csak egy napra is.