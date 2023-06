– A városgondnokság éves ütemterv szerint halad a munkálatokkal, amelynek része volt a Posta park teljes megújítása, emellett szintén tervezetten haladnak a járdaépítésekkel is. Ez gyakorlatilag az egész évet végigkíséri. A városgondnokság dolgozóinak segítségével megújult a parkoló iroda is, így már szebb, kulturáltabb környezet várja ott is a siklósiakat. Ezen kívül természetesen a nyári virágosítás, zöldterületek karbantartása zajlik, és a dolgozók folytatják a padok, utcabútorok gyártását és kihelyezését. Folyamatosak a karbantartások, az elöregedett és rozsdás korlátok, a régi, elcsúnyult telefonfülkék festése is – mondta Riegl Gábor, Siklós polgármestere.