Néhány napja tett egy kisebb körsétát olvasónk Pécsnek csupán egy szeletét, a Tettyét és környékét érintve, és amit útközben látott, azt dokumentálta is. A felvételek egy gazdátlan, elhanyagolt városrészt mutattak be, ahol a gaz a házfalaktól, a járdából, az út közepéből is vidáman burjánzott, senki nem bántotta azokat.

Forrás: olvasói fotó

Roncstelepet jeleztek lapunknak a lakók

Lapunknak nemrég az egyik pécsi utcában, vélhetően magán- és közterületen is található illegális lerakót, roncstelepet, illetve törmelékdeponálót is jeleztek, amely aztán fel is került Pécs Közösségi Térképére. A nemrég elindított rendszer használata egyszerű, hiszen a polgároknak mindössze fényképet kell készíteniük az általuk tapasztalt problémáról, annak pontos helyét megadni és ezt elküldeni a pecskt.hu oldalon keresztül, amelyet aztán továbbítanak az önkormányzat részére.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető kezdeményezésére ezzel egyszerűbbé tehetik azt, hogy a hivatalokhoz eljussanak az állampolgári panaszok és amennyiben a következő évben a nemzeti oldalnak szavaznak bizalmat Pécsen, akkor a térképet integrálják a Biokom Nkft. működésébe.