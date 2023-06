A közegészségügyi szakemberek egyúttal felhívják a figyelmet arra is, hogy továbbra sem javasolt a megmártózás azokban a természetes vizekben, amelyeknek a vízminőségét rendszeresen nem ellenőrzik. Ezek közé tartozik a Duna mohácsi szakaszán, valamint a drávaszabolcsi kikötőn kívül a pécsváradi Dombay-tó is - ezeken a helyeken nem biztosítottak a közegészségügyi feltételek sem.

Utóbbi vizének minőségét azonban a pécsváradi önkormányzat idén is bevizsgáltatta: Zádori János, Pécsvárad polgármestere, internetes közösségi oldalán közzétett tájékoztatója szerint a Dombay-tónál megtörténtek a mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok. - A kiértékelés alapján közel tökéletes minőségű víz található a tóban. Ahol eltér a határértéktől a minőség, az a vastartalom, és a kémiai oxigénhiány. Utóbbi feltehetően már visszaállt az optimális értékre, ám a tómederben lévő források magas vastartalma mindig jelen lesz - osztotta meg az információt a polgármester. Kiemelve, hogy a fürdőzés szempontjából ezek a paraméterek nem meghatározók, a víz minősége megfelelő. Zádori János a bakteriális tényezőkre is kitért bejegyzésében: a mérés során - amelyeket egyébként évente háromszor ismételnek meg - ezeket is rendben találták.



Folyamatosan vizsgálják a vízminőséget

A természetes fürdővizek vízminőségét a kormányhivatal a fürdési szezon előtt és a szezon ideje alatt is folyamatosan figyelemmel kíséri. - A kijelölt hazai természetes fürdőhelyek osztályozása legegyszerűbben a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett országos fürdővízminőségi térképen követhető nyomon. A minősítés statisztikai módszerrel történik, amely nem csak a baktériumok számát, hanem az ingadozás mértékét is figyelembe veszi. Az adott strandnál feltüntetett minőségi kategória – kiváló, jó, tűrhető vagy kifogásolt – azt mutatja, hogy milyen valószínűséggel fordul elő szennyezés azon a fürdőhelyen - közölte a Baranya Vármegyei Kormányhivatal. A nyári szezon előtti hatósági ellenőrzés magában foglalja a víz laboratóriumi minőségi vizsgálatát, valamint a helyszíni szemlét, amelynek során a szakemberek meggyőződnek arról is, hogy van-e a strandon zuhanyozási lehetőség, megfelelő számú öltöző, elsősegélynyújtó felszerelés, biztosított-e az előírt úszómesteri felügyelet.