Ahogy megírtuk, Péterffy Attila - ezt az érintett is megerősítette - azért nem jelent meg a 15 milliárdos gyár avatásán a japán partnerekkel szemben udvariatlan módon, mert nem kérték fel beszédet mondani, holott számos nemzeti politikus, intézményi vezető, üzleti életben jártas magyar és japán személynek sem volt erre lehetősége, mégis megtisztelték a japán beruházókat jelenlétükkel, és kihasználták az alkalmat lobbizásra is a megye és a város érdekében.

Gyerekes játszma, sértődött városvezető

A jelenlegi polgármester egy hosszú facebookos bejegyzésben vallott a távolmaradásának indokairól, mondván „ilyen gyerekes játszmában” nem akart részt venni, szerinte „piti kirekesztés, politikai erőfitogtatás” állt mindezek mögött. A bejegyzésben Hoppál Péter, pécsi fideszes parlamenti képviselőt is megemlítette, mondván a „szomszédos választókörzet országgyűlési képviselőjének volt szüksége az ő idősávjára”.

A Gyurcsánnyal szövetkező Péterffy Attila arról azonban nem beszélt, hogy Hoppál a Magyar-Japán Parlamenti Baráti Csoport elnöke, rendszeresen egyeztet japán politikusokkal, kulturális szereplőkkel, üzletemberekkel is. A nemzeti oldal politikusa már 2017-ben is a japán miniszterrel tárgyalt a kapcsolatok erősítéséről. Hoppál Péternek része volt abban is, hogy meg­győzze a kormányt, hogy a japánok számára Pécset ajánlják fejlesztési helyszínnek és egyébként is éles harc dúlt az európai országok között, hogy a Seiren első európai gyárát náluk valósítsák meg.

Cenzúráztak, pletykáltak, és megsértődtek

Péterffy sértődött magyarázkodása azt is új megvilágításba helyezte, hogy az önkormányzati propagandalap az eseményről szóló tudósításában miért nem idézett egy sort sem Hoppál felszólalásából, tehát azt egyszerűen „kiretusálta”. Miután ezt Hoppál szóvá tette, a lap főszerkesztője ezt nem tagadta, ellenben az őt alkalmazó polgármesterhez hasonlóan szintén sértődött hangú, személyes támadást intézett a megválasztott politikus ellen. Egyébként pedig az önkormányzati lap Péterffy szerint is csak szóbeszédből hallott információt, vagyis a pletykát tényként közölte.

Hoppál cáfolt és szerinte Péterffy károkat okoz

Hoppál Pétert csütörtökön délelőtt kerestük, aki a hívásunk idején is a japán partnerekkel tárgyalt, egyeztetett. Lapunknak elmondta, a gyár­átadás május 30-i időpontjáról már február 16-án megegyeztek a japán féllel a budapesti találkozójukon, akik már akkor személyesen őt kérték a fel a beszédre, Péterffy felszólalásáról szó sem volt. Az esemény protokollját pedig külügyminiszteri szinten határozták meg.

– Péterffyt meghívták az eseményre a japánok, akik aztán a gyáravató napjának reggelén tudták meg, hogy nem jön el és sajnálatukat fejezték ki emiatt

– mondta Hoppál Péter. – Tehát nem igaz, hogy elvettem tőle az esemény előtt egy héttel az „idősávot”, mert ilyesmi fel sem merült. Tragikus, hogy a polgármester önmagával van elfoglalva, ahelyett, hogy a városért dolgozna, mert ez az esemény nem róla, hanem a pécsiekről szól. Engem azért választottak meg ötödjére, mert nyilván nem mindenki ért velem egyet politikailag, nem gondolkodhatunk egyformán, de a térségért, a városért dolgozom, akkor is, ha baloldali polgármestere van Pécsnek. Olyan személy, aki kárt okoz, mert befektetőellenes nyilatkozatokat fogadtat el és aki eladósítja a várost. Ennek ellenére is azért dolgozom, hogy befektetőket hozzunk, a kormány támogassa a várost és Péterffy Attila ellenére is ide tudtuk hozni a japán befektetőt.

Hozzátette: nagy tehertétel a város nyakán a polgármester, mert tönkreteszi Pécs fejlesztési lehetőségeit, azt nem tudni, hogy pontosan miért teszi ezt. Ha tudatosan, akkor távozzon, ha ügyetlenségből, akkor pedig hagyja abba – mondta.