Hoppál Péter miniszteri biztos közbenjárásának köszönhetően hamarosan újra együttműködési megállapodás születhet a Harkányi Gyógyfürdő és a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDKE) között. Ennek részeként a HMDKE 1300 fürdőjegyet vásárol féláron, és mint ahogy évekkel ezelőtt már volt erre példa, így most is szeretettel várják a határon túli magyarokat a Harkányi Gyógyfürdőbe. Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere elmondta, a nemzeti összetartozás emléknapjához közel egy ilyen megállapodás nem csak szimbolikus üzenet, hanem egy olyan gesztus, amely a gyakorlatban is igazolja az összetartozást.