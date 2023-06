Mintha ma lett volna. Na jó, inkább tegnap, tegnapelőtt. A Dunántúli Napló 1965. április 11-én a címlapon számolt be arról, hogy megkezdődtek a munkálatok a hegyen, a Mecsek egyik nagyon szép területén. Április 10-e szombatra esett, ami akkoriban még munkanapnak, illetve iskolai oktatási délelőttnek számított. Ennek ellenére a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) aktivistái közül sokakat talált a reggel a szabad levegőn. Nyilván a nemes cél érdekében elengedték őket egy kis földmunka erejéig. Ezt nevezték valaha kommunista műszaknak. Aminek kevés haszna akadt, de „bulinak” éppen megfelelt. Izgalmasabbnak számított, mint egy munkahelyen robotolni, esetleg az iskolapadot koptatni.

Az egybegyűltek már a híradás előtti napokon is zúzták a sziklatömböket. Pörgött a betonkeverő, porzott a cement, fogyott a mész is szépen. A fák között emellett csöveket is fektettek a szorgos munkáskezek. Amibe belevágtak, az nem más volt, mint a pécsi, mecseki nemzetközi autóskemping kialakítása. Színes műanyagházak nőttek ki idővel a földből, azok alapozása indult el, némi politikai kampány keretében.

A Pécsi Víz- és Csatornaművek dolgozói az új csatornavonalat készítették elő. A szennyvízvezeték 700 méter hosszúra sikeredett, az ivóvízhálózatra 500 méteres szakasz jutott, az előzetes elképzelések alapján. A munkaterületre felvonultak a Baranya megyei Építőipari Vállalat szakemberei is. Ők kitűzték a főépület helyét, majd hamarosan nekiláttak az ásásnak is. Egyben megkezdődött az építőanyagok kiszállítása a területre.