– Már régóta gondolkodtam azon, hogy a hangolódugón kellene változtatni. Amikor Tamás elkezdett nálam tanulni, felmerült az órák során a kérdés, miért olyan nehéz megfújni az alsó hangokat? Hát, mondtam, ez gyárilag ilyen! Elkezdtünk közösen ötletelni, s egy év igen intenzív munka után megszületett a kezdeti szabadalom, amelyet még több évnyi tökéletesítés követett – számolt be Lakat Zoltán.

Apró, mégis korszakalkotó változtatás

Hogy pontosan miben áll a találmányuk, s ez milyen változásokat jelent, az időközben céggé szerveződött CE Flute tervező csapata azt is elmagyarázta.

– A hagyományos, gyári dugó hangoló felülete egy egyenes, kétdimenziós lap. Mi ezt egy kúpos, háromdimenziós befúrással mélyítettük ki – mondta Lakat Zoltán.

A hangoknak így, mondhatni nagyobb tere van megszólalni, s pontosabbá is válik a folyamat.

– Horváth Tamással sikerült megoldanunk, hogy precízebben lehessen hangolni, majdhogynem hangonként. A kúpos furat köríveit ugyanis úgy alakítottuk ki, hogy mindegyik hang, milliméterre pontosan a neki legoptimálisabb felületről verődjön vissza, ezen rengeteget dolgozunk, ilyen még nem volt a világon – folytatta.

A folyamatba itt kapcsolódott be Dömösi Tamás, zeneoktató, a Band Of StreetS zenekar művésze.

– Szükség volt az ő szakértelmére, hogy végig tesztelje a prototípusokat, a végső, legkiforrottabb stádium elérésének érdekében naponta fújta, próbálgatta, még a legfinomabb rezgéseket és hangzásokat is megfigyelve a különböző változatokat – állapította meg Horváth Tamás.

Könnyebbé, dinamikusabbá válik a fuvolajáték

Végül Simara Rudolffal lett teljes a kreatív pécsi csapat, aki az innovatív kis céget üzleti tapasztalatával segíti minél szélesebb körben megismertetni a zeneipart megújító találmányukat.

– Én teljesen laikusként kerültem a projektbe, de hamar rájöttem, micsoda értékről van szó. Rengeteg előadást tartottunk már, bemutatva a különbséget a két hangolódugó között, s mondhatom, a változás még kevésbé vásott füllel, egy profi zenész játékán is hallható – mondta el Simara Rudolf.

– Több lehetőséget ad a zenei kifejezésben is, árnyaltabb, rugalmasabb játékot tesz lehetővé, könnyedebbé téve az átmeneteket és a hangok pontos megszólaltatását – erősítette meg a tapasztalatokat Lakat Zoltán.

– A gyakorlott művészek számára egyszerűbb megszólaltatást biztosít a szabadalom, így kevesebb energia befektetésre van szükségük, ami egy több órás koncert esetében jelentős segítség. A tanulók pedig hamarabb érhetnek el sikerélményt, előbb érezve rá a játék ízére – tette hozzá Simara Rudolf.

Nemzetközi visszajelzéseket kapott a pécsi találmány

A csapat által fejlesztett reform fuvolafejet sikerült már Magyarország mellett a USÁ-ban, Japánban és Kínában is szabadalmaztatni, hamarosan az Európai Uniós szabadalmaztatási folyamat is lezárul.

A CE Flute lelkes szakemberei egyre több felkérést kaptak nemzetközi platformokon való bemutatkozásra is.

– Több európai városban jártunk a közelmúltban, illetve nagy megtiszteltetés, hogy augusztusban részt vehetünk az Amerikában tartandó NFA (National Flute Association) konferenciájára, ami a szakma csúcsát jelenti. Ott is tartunk bemutatót, illetve lesz standunk is a rendezvény során. Szerencsére egyre több zenész és tanuló rendelt már tőlünk, sok neves művész is elköteleződött a találmányunk mellett, köztük például Berten D'Hollander belga fuvolista – tudtuk meg az innovatív csapattól.

Úgy tűnik, a véletlenek és nem várt találkozások – avagy az események szerencsés, gondviselésszerű láncolata – ma is kiváló ötletekhez és újító találmányok születéséhez vezethetnek.