A program célja, hogy az érdeklődők számára közelebb hozzák a kutyák és az emberek sportolási lehetőségeit, és természetesen a rendezvény előtérbe kívánja helyezni a felelős állattartást is, hiszen a kutyának az evésen és az iváson kívül egyéb szükségletei is vannak. A rendezvény során az érdeklődők megismerkedhetnek a szolgálati jellegű őrző-védővel, a mentőkutyák munkájával, továbbá kedvenceikkel aktívan is részt vehetnek az akadály- és agility pályákon, melyek gyakorlása után egy versenyen is próbára tehetik magukat.