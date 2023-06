Az első film, amelyet vetítenek a The Day He Arrives, amely vágyakból, kiábrándultságból, alkotói válságból, inspirációkból, véletlen egybeesésekből, nehéz viszontlátásokból és városi utcai költészetből merít. Főhősünk egy filmrendező, Yoo Seong-jun, aki abbahagyta a filmezést, száműzetésbe taszította önmagát, és egy rövid időre visszatér Szöulba. A városban összefut egy barátjával, akinek szerelmi gondja miatt hosszú italozásba kezdenek, Yoo pedig megismerkedik egy titokzatos nővel is. A filmet fekete-fehérben forgatta a rendező, aki a törékeny kapcsolatok, a nagy találkozások elmosódó emlékképeit tölti fel pezsgő és önfeledt humorral.