– A találkozó megszervezése nagyon jó cél, illetve a szervezőtársakkal is jó kapcsolatot alakíthatunk ki – jegyezte meg Keményfi Gáspár.

– Én tavaly vettem részt először a találkozón úgy, hogy előtte nem sokat tudtam arról, mire számítsak. Egyből az fogadott, hogy hozzám hasonló értékrendű fiatalok gyűltek össze, akikkel jó beszélgetni, közösen időt tölteni. Barátokat, közösséget és hasonló gondolkodású kortársakat adott számomra ez a lehetőség – tette hozzá.

A találkozóra előzetesen regisztrált, 16–35 év közötti fiatalok a négy nap során tábori hangulatban a kegyhelyen is éjszakáznak, de a nyitott programokra, a szentmisékre és a főelőadásokra minden érdeklődőt, a környékbeli családokat is várják.

– Június 30-án, pénteken, délután 16.30-kor Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató tart előadást, július 1-jén, szombaton, délelőtt 10-től pedig Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója érkezik hozzánk. Csütörtöktől szombatig este hétkor, vasárnap délelőtt tíztől szentmise is várja a látogatókat – hangsúlyozta a programot Berecz Tibor.

Mindemellett a KACAJ zenekar is fellép a programon péntek este 21 órától – velük többek között a pécsi Bochkor-turnén is találkozhatott a közönség, s országosan is ismertté váltak.

– A KACAJ magyar népdalokat dolgoz fel kortárs módon, ezáltal az identitás témájához is kapcsolódnak. Szerettünk volna általuk is minél több fiatalt megszólítani – mondta el Czuczor Flóra.

A MIT az emberi találkozások mellett a keresztény öröm megnyilvánulására is lehetőséget adhat a fiataloknak.

– Részt vettem Ferenc pápa budapesti látogatásán, ahol megragadtak a fiatalokkal való találkozón mondott szavai. „Éljetek valódi életet!”, fogalmazott, s hozzátette, ne a telefonba bújjunk, hanem menjünk ki, és szemtől szemben találkozzunk embertársainkkal, erre a MIT remek lehetőséget adhat. A találkozón úgy tapasztaltam, csak mosolygó arcokat lehet látni, a programot az öröm légköre járja át – összegzett Keményfi Gáspár.