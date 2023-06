– Anyukámék látták az esetet, de sajnos nem látták a kocsi rendszámát. A faluban több földesúton el lehet hagyni a lakott területet. A kiskutya a temetőtől a mi házunk elé kóborolt, és úgy döntöttem, hogy segítséget kérek a közösségi oldalon, hogy rendeződjön az állat sorsa

– mondta Dobos Attila. Elmondta, a kiskutya nagyon félt, ezért először még enni sem tudott neki adni, mert ahogy kilépett a kapun, az állat már el is futott. Aztán újra a házuk elé keveredett, így Attila kirakott egy tál ennivalót és vizet, majd visszament a házba, és onnan figyelte, hogy eszik-e, iszik-e. Nem sokkal később a kutya megbarátkozott Attilával.

Fotó: Dobos Attila

– Nem tudom, mi történhetett vele, de a két hátsó lábát nagyon fájlalta, nem lehetett hozzáérni

– mondta. A fiatalember majdnem 10 órán keresztül gondozta az állatot, közben pedig több ezren osztották meg a bejegyzését. Állatvédők is jelentkeztek, de egy nagyon kedves pécsi család gyorsabb volt, ők vállalták, hogy örökbe fogadják, és lelkiismeretesen gondját viselik a kiskutyának. Este 8 óra körül mentek is érte, és nem sokkal később már küldték is Attilának a fotót, hogy lefürdették, nyakörvet kapott, hétfőn pedig állatorvoshoz viszik, ahol oltást és chipet kap. A megtaláló ugyanis csak ilyen feltételekkel adta oda a kutyát a családnak.