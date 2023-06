Van olyan állattartó, akitől teljesen idegen, hogy a kutyájától külön nyaraljon, és inkább úgy próbálja megszervezni az utazását, hogy a kedvencével együtt üdülhessen. Ez esetben számolnia kell azzal, hogy a szállodában felárat – éjszakánként 5-7, vagy akár 10 ezer forintot – is felszámolhatnak a négylábú családtagra, ezen felül pedig nem is biztos, hogy minden úti célhoz a kutyát is magunkkal vihetjük. Addig pedig, amíg ők mondjuk távolt vannak, addig szeretett négylábú barátjuk a szállodában tölt jó pár órát, esetleg egy egész napot (vagy többet) egyedül. Tehát vagy a teljes nyaralást a kutyával történő időtöltésnek rendeljük alá, és elfogadjuk a kötöttségeket, vagy otthon hagyjuk, és gondoskodunk róla, hogy jó kezekben legyen, amíg távol vagyunk.

A barátoknál, családtagnál való elhelyezés is megoldás lehet, de az is gyakori, hogy ilyenkor a gazdi megkéri a szomszédot, hogy lássa el a kutyát. Adjon neki inni és enni, a kutya pedig – bár egyedül, de – otthon, biztonságban lesz. Ezt a megoldást választotta korábban az egyik olvasónk is. Hazaérve aztán nem csak a kutya várta a családot, hanem az egy hét alatt összegyűlt kutyagumi is, szanaszét mindenhol a kertben.

Kerekes Judit most 8 karámot alakított ki Hirden, de ha kisebb kutyákat hoznak, akkor egybe akár ketten is ellehetnek. A panzióba adás feltétele természetesen itt is az oltás megléte. A kis kedvencek a itt gondozva, felügyelet alatt állnak, és foglalkoznak is velük. Judit legalábbis így készül. Neki is van négy kutyája, ráadásul kutyakozmetikus is, tehát le tudja kötni a figyelmüket.