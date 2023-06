A tankerületi igazgató elismerő oklevele:

Ádám Csilla

Kollégiumi titkár, a Mohácsi Petőfi Sándor Kollégium dolgozója. Az intézmény működése és fejlődése érdekében példaértékű tevékenységet folytat, pontos , precíz munkavégzés jellemzi. Szerénysége példamutató. Ideális, nehezen pótolható kolléga. Kiemelkedő szakmai munkavégzéséért elismerésben részesül.

Brozováczné Szloboda Emerencia

Nagyon segítőkész, lelkiismeretes, felkészült dolgozója a Brodarics téri iskolának, nyitott minden olyan kezdeményezésre, amely az iskola hírnevét öregbíti. „Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista ember lehet.” Ez az ő hitvallása. Kiemelkedő szakmai munkájáért elismerő oklevelet vehet át.

Deméné Elekes Ágnes

Matematika -földrajz szakos tanára a Kölkedi Általános Iskolának. Odaadó, lelkiismeretes szakmai munkájáért, gyermekszeretetéért, számtalan, kiemelkedő színvonalú szabadidős program megszervezéséért részesül elismerő oklevélben.

Ferenczi Gabriella

A Meixner EGYMI pedagógusaként dolgozik immár 18 éve, évek óta elkötelezetten képviseli a fenntarthatóság és a környezettudatos gondolkodás fontosságát. Küldetésének tekinti, hogy az ÖKO szemlélet mind a pedagógus kollégák, mind pedig a diákok értékrendjébe bekerüljön. Kiváló szakmai munkájáért, kiemelkedő szaktanári tevékenységéért elismerésben részesül.

Grób Józsefné Hárich Gabriella

Magas színvonalú oktató-nevelő munkájával, szakma iránti elkötelezettségével, alapos és megbízható munkájával, pedagógiai szakmai sokszínűségével jelentősen hozzájárul a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumban folyó német nemzetiségi nyelvtanítás eredményességéhez. Elismerésre méltó kiváló munkájáért kitüntetésben részesül.

Hajas Andrea

A Villányi Általános Iskola és AMI testnevelőtanáraként célja a mozgás megszerettetése. Elkötelezett pedagógus, aki nyitott az újdonságokra. A röplabda sportkör az iskolában az ő kezdeményezésére indult el. Kiváló szakmai munkájáért, lelkes pedagógusi tevékenységéért elismerésben részesül.

Hetényi Gabriella

Értékes tagja a Brodarics iskola tantestületének, elhivatott pedagógus, igazi csapatjátékos, kollégái és az iskola vezetése mindenben számíthat rá. Tevékenységével, fiatalos lendületével sokat tett és tesz az iskola jeleneéért és további fejlődéséért. Rendkívül gazdag, tartalommal teli példás életpályája elismeréseként kitüntetésben részesül.

Keményné Mecséri Márta

A Villányi Általános Iskola kiváló pedagógusa, szakmai munkájában kiemelt szerepet szentel az anyanyelvi nevelésnek, drámapedagógiai módszereit sikeresen alkalmazza a hátránykompenzálástól a tehetséggondozásig. A könyvtár szakszerű működtetéséért, precíz, mindig megújuló szakmai munkájáért részesül elismerésben.

Laczkó Éva

Már 25 éve a Meixner EGYMI dolgozója. Magasfokú hivatástudat jellemzi, türelmes határozott, következetes, magabiztos személyiség, aki tanulóival, osztályközösségével hamar megtalálja a közös hangot. Folyamatosan képzi magát, mindennapi tevékenységét felelősségteljesen, precízen végzi. Gyógypedagógusként végzett kiemelkedő munkájáért tankerületi igazgató elismerő oklevele kitüntetésben részesül.

LiliomnéPávkovics Judit Katalin

A Dunaszekcsői iskola dolgozója már 2003 óta, odaadó, elkötelezett, kitartó munkájával minden egyes nap hozzájárul az iskolások lelki és szellemi gyarapodásához. Elszántsággal végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért elismerő oklevélben részesül.

Majstorovic Éva

Az Olaszi Általános Iskola dolgozója már 1983 óta. 40 éves tanítói pályafutását a folytonos megújulás, precizitás, megbízhatóság, szakmai elkötelezettség jellemzi. Az intézményben az elsők között vállalta fel a minősítési eljárásban való részvételt. Nyugdíjba vonulása alkalmából, valamint kiváló szakmai tevékenységéért elismerésben részesül.

Nagyné Reményi Judit

18 éve erősíti a Vokányi Általános Iskola tantestületét. A német nemzetiségioktatás-nevelés terén végzett elhivatott tevékenységéért, a szakma iránti szeretetéért, a gyerekekhez való hozzáállásáért, a sok-sok nemzetiségi tábor megszervezéséért részesül kitüntetésben.

Pelcz Erzsébet

A vidám, szerény, lelkes tanárt, a sportembert a gyerekek, szülők és a munkatársak is szeretik a Mohács Térségi Általános Iskolában. Lelkesedése, céltudatossága, fáradhatatlansága a hivatása iránti elköteleződése példaértékű. Eredményes, kiváló szakmai munkájáért, a szakma iránti mély elkötelezettségéért részesül elismerő oklevélben.

Rittlingerné Csibi Kinga

Kilenc éve a MEIXNER EGYMI pedagógusa. Célja mindig a lehetőségek kiaknázása, tudásának bővítése, a tehetségfejlesztés, a szakmai innovációk megvalósítása. Kiváló szakmai tudásáért, a mindennapokban nyújtott kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért részesül elismerésben.

Rittingerné Géczi Andrea

kiemelkedő szakmai tudású, módszertanilag rendkívül felkészült, az IKT iskolai alkalmazásban élen járó, precíz pedagógusa a Kanizsai Dorottya általános iskolának. Mérési felelős, LEP koordinátor. Rengeteg tábor és szabadidős program megszervezése fűződik a nevéhez. Kiváló szaktudásáért, kiemelkedő szakmai munkájáért, sokoldalú tevékenységeiért részesül elismerő kiüntetésben.

Schleicher Eszter

Kiegyensúlyozott, nyugodt személyiség, derűs viselkedés, nagy teherbírás jellemzi munkájában, és minden tevékenységében. Nagyon elhivatott az olvasás népeszerűsítésében, az Olvasni jó komplexbiblioterápiás foglalkozásokat ő tartja a Versendi Általános Iskolában. Elhivatott, kiváló szakmai tevékenységéért elismerő oklevélben részesül.

Svegál Endréné Péter Edina

1993 óta van a pedagógusi pályán, 2015 óta a Brodarics iskola tantestületének tagja. Tanító, óvodapedagógus, szociálpedagógus, fejlesztőpedagógus. Sokoldalú személyiség, aki mindennapjaiban lelkiismeretesen segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyerekeket. Ezért a szeretettel teli, kiemelkedő szakmai munkáért, elhivatottságáért elismerő oklevélben részesül.

Szabó Edit

A Meixner Ildikó EGYMI Oldi Tagiskolájának gyógypedagógusa. Rendkívüli elhivatottságáért, lelkes környezetvédelmi munkájáért, tanuló és munkatársai szemléletformálása érdekében tett erőfeszítései elismeréseként, és az Ökoiskolai pályázat eredményes és sikeres lebonyolításáért elismerő oklevélben részesül.

Szendrő Zoltán Zsolt

Az Olaszi Általános Iskolában 15 éve kimagasló eredményeket ér el a gyerekekkel röplabda és strandröplabda sportágakban. Sporttevékenysége, kiváló szakmai munkája elismeréseként kitüntetésben részesül.

Weintraut Zoltánné

A véméndi iskola pedagógusa immár 36 éve, 30 éve osztályfőnök, 12 éve munkaközösség vezető. A kézműves szakkör az ő nevéhez fűződik már 20 éve. Élen jár az új tanítási módszerek elsajátításában, kipróbálásában. Lelkes, kiváló szakmai munkájáért elismerésben részesül.

Oktatást segítő kiváló dolgozó

Hajdúné Cuba Judit

1989 óta dolgozik a harkányi általános iskolában. Első munkanapjától kezdve csendes, szerény, segítőkész munkatárs, akinek a munkavégzésére kezdettől a pontosság, megbízhatóság, alaposság jellemző. Jelentős mértékben segítette és segíti az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkáját. Az intézmény valamennyi dolgozója bizalommal fordulhat hozzá ügyes bajos dolgaival, legyenek azok szorosan vett szakmai feladatok, vagy a nevelő oktató munka valamely területén lévő gondok. Csendes, de határozott személyisége, példamutató szorgalommal végzett munkája következtében méltán meghatározó tagja a nevelőtestületnek már 34 éve. Kiváló szakmai teljesítményéért „Oktatást segítő kiváló dolgozó” elismerésben részesül.

Metz Györgyné

31 éve látja el a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumban az iskolatitkári feladatokat. Feladatait kiemelkedő pontossággal és előrelátással látja el. Munkáját az igényesség és alaposság jellemzi. Együttműködése az iskolavezetéssel, a nevelőtestület tagjaival, a tanulókkal, szüleikkel, illetve egyéb munkatársaival harmonikus és segítőkész. Munkája során folyamatosan törekedett a szakmai fejlődésre. 2023 nyarán nyugdíjba vonul. Metz Györgyné több évtizedes kiemelkedően precíz, megbízható iskolatitkári munkájával jelentősen segítette a gimnáziumban folyó adminisztratív és ügyviteli munka gördülékeny és magas színvonalú megvalósulását. Lelkiismeretes munkája elismeréseként „Oktatást segítő kiváló dolgozó” kitüntetésben részesül.

Kiváló ifjú pedagógus díj

Beck-Drágán Kinga

gyermekkora óta tudja, hogy pedagógus szeretne lenni. 2016 februárjában kezdett el dolgozni tanítóként a Mohács Térségi Általános Iskolában. 2020 szeptemberében vette át második diplomáját, mint gyógypedagógus. Osztálytanítóként, illetve fejlesztő pedagógusként dolgozik. Szakmai fejlődésének segítése érdekében rendszeresen hospitál a kollégáinál, az itt látottakat próbálja a saját óráiba is beépíteni. Munkatársaival segítőkész, nagyon jó kapcsolatot alakított ki az alsós munkaközösséggel és a segítő szakemberekkel is. Fontosnak tartja a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítását is. Folyamatosan tájékozódik pedagógiai kérdésekben, tagja online pedagógus közösségeknek, ahol számtalan tanulást segítő tananyagot tölthet le, és tanácsokat kérhet a mindennapi munkához. Jelenleg a közoktatás vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szakot végzi. Pedagógiai szakmai elhivatottsága, gyermekszeretete, kollegialitása, emberi tulajdonságai, segítőkészsége, lelkesedése inspiráló a tantestület fiataljai számára is.

Elhivatottságáért, példaértékű szakmai munkája elismeréseként „Kiváló ifjú pedagógus" kitüntető elismerésben részesül.

Kiemelkedő pedagógiai munkáért

Armbrusztné Hantos Gabriella

matematika-testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár, több évtizede a beremendi iskola meghatározó pedagógusa. Tanórai és tanórán kívüli munkáját kiemelkedő módszertani alapossággal, magas szintű hozzáértéssel végzi. A tehetséggondozásban végzett több évtizedes tudatos tevékenységével szép sikereket ért el a különböző szintű versenyeken. Osztályfőnökként a kezdetektől sok osztály közösségi életét, a tanítványok személyiségét fejlesztette hatékony módszerekkel, személyes példával. Munkaközösség-vezetőként alapos, tudatos tervezés, folyamatirányítás jellemzi. Önképzéssel, külső és belső képzéseken való részvétellel sokrétű ismeretet, jártasságot szerzett.

Szakmai munkájában és magánéletében is példaértékű utat mondhat magáénak, melynek elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetésben részesül.

Gulyásné Létai Nóra

1986 óta a Batthyány Kázmér Általános Iskola tanítója. Oktató-nevelő munkájában a matematika megszerettetése nagyon fontos a számára. Kiváló eredményeket érnek el tanulói a legrangosabb versenyeken. Az intézmény Akkreditált Kiváló Tehetségpont a matematikai logika terén, melynek ő az alsós tehetségazonosítás vezetője. Kedvessége, humora pedagógiai eszköztárának részét képezi, amely osztályfőnökként is közösségépítő tevékenységét segíti. Példamutató emberi és szakmai munkájának elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetésben részesül.

Hámoriné Misky Sarolta Anna

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanára. Szakmai és pedagógiai munkáját a töretlen lelkesedés, igényesség, kitartás jellemzi. Differenciált tanári munkája során kiemelt figyelemmel fordul mind a gyengébben teljesítők, mind a kiemelten tehetségesek felé. Érettségi vizsgaelnöki, közép- és emeltszintű érettségi vizsgáztatói feladatai mellett az iskola alapítványának kuratóriumi tagja. Elkötelezettségével, több évtizedes lelkiismeretes munkájával jelentősen hozzájárult a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumban folyó angol nyelvtanítás eredményességéhez és a nevelés magas színvonalához, melyek „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetésben részesül.

Horváth Ildikó Júlia

A Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola fuvolatanára, igazgatóhelyettese. Pedagógiai munkája a tehetséggondozástól a személyiségfejlesztésen át a közösségfejlesztésig, széles spektrumon mozog. Kiváló problémamegoldó képességgel, munkabírással rendelkezik. Erős motiváló hatással van tanítványaira, kollégáira. Széles szakmai kapcsolatot épített ki az Országos Fuvolás Tábor szervezése, lebonyolítása során. Pályázatok kezdeményezése és megvalósítása mellett jut ideje a digitális kottaírásra, hangszerelések, digitális tananyagok létrehozására, amellyel iskolája munkáját segíti. Fuvolaegyütteseivel számos városi, térségi rendezvényen lépett fel. Elkötelezett Mohács város hagyományainak ápolásában, folyamatosan beépíti pedagógiai munkájában. Magas színvonalú munkájával hozzájárul a művészeti iskola sikereihez. Ezek elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetésben részesül.

Lichtmeszné Solt Erika

A Sombereki Kalász Márton Általános Iskola biológia-testnevelés szakos pedagógusa. Pedagógiai munkássága mind a tanuló ifjúság, mind a nevelőtestület, mind a testnevelő tanári szakmai körökben elismert. Diákolimpián, országos atlétikai versenyeken rendszeresen és eredményesen vesznek részt tanulói. A versenysportra való felkészítés mellett kiemelten törekszik arra, hogy minden tanulója megtalálja azt a mozgásformát, amit szívesen végez. Munkaközösségvezetőként továbbképzéseket, előadásokat szervez a két tagintézmény pedagógusainak. Nyitott az új szakmai módszertani megoldások iránt. A továbbképzéseken, szakmai együttműködések során szerzett tapasztalatait pedagógustársaival megosztja, ezzel is segítve a tantestület szakmai fejlődését. Tanári munkáját kitartással, szorgalommal, nyugodt derűvel végzi. Mindezek elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetésben részesül.

Muskát Klára

1983-ban tanítóként került a Kölkedi Általános Iskolába, itt dolgozik azóta is. 2002-ben gyógypedagógiai diplomát szerzett. 40 éves pedagógiai munkája alatt volt tanító, osztályfőnök, gyógypedagógus, ifjúságvédelmi felelős. 2002 óta a munkájának nagy részét a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában és fejlesztésében végzi. Sokat tett azért, hogy a lemorzsolódók száma ne emelkedjen. Ebben az évben vonul nyugdíjba. Kiváló szakmai munkájáért, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása érdekében végzett kitartó pedagógusi tevékenységéért „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetésben részesül.

Pazar Viktor János

Mohács város szülötte. Ötödik osztályos kora óta a Mohácsi Torna Egylet szakosztályában versenyszerűen sportolt. Eredményes sportolóból a testnevelés iránt elkötelezett felnőtté vált. 1986-ban államvizsgázott biológia-testnevelés szakon, azóta dolgozik a Brodarics iskolában. Több mint 3 évtizedes pedagógiai tevékenységében minden területen példa értékű munkát végez. Az intézmény életében tanárként, intézményközi munkaközösség-vezetőként, osztályfőnökként kiemelkedő szerepet tölt be. Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, nagyon sok versenyeredménnyel rendelkezik. Emellett fontos számára a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása is, több éven keresztül részt vett az Útravaló Ösztöndíjprogramban.

Kimagasló színvonalon és hivatástudattal végzett tevékenységének elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetésben részesül.

Pávkovics Istvánné

1983-ban végzett a Bajai Tanítóképző Főiskolán. Ezután szülővárosában, Mohácson kezdett tanítani. Szakmai munkáját a folyamatos megújulás jellemzi. Bekapcsolódott az intézmény hátrányos helyzetű tanulóinak felzárkóztatását célzó programba, amelynek 2009-ben a szakmai vezetője lett. Megismerte és szívesen alkalmazza a kooperatív tanulási technikákat és játékokat munkája során. Innovációs munkája is elismerésre méltó, kollégáival együttműködve egy 3 hetet meghaladó projektet dolgoztak ki a napköziben „Pille, pille szállj el…” címmel.

2002 óta alsós munkaközösség vezető, tagja a Pedagógiai Tanácsnak. A „Hívogat az iskola” rendezvényeit szervezi a leendő első osztályosoknak, szoros kapcsolatot ápol a város óvodáival. Minden helyzetben igyekszik az iskola jó hírnevét erősíteni.

Rendkívül gazdag, tartalommal teli példás pedagógusi, munkaközösség-vezetői tevékenységéért „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetésben részesül.

SelymesnéTodenbier Edit

A siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskola megbecsült tagja. A zene szeretete végigkísérte pályafutását. Az iskola zenei életének meghatározó egyénisége. A vezetése mellet működő énekkar állandó szereplője az iskolai és városi rendezvényeknek, maradandó élményt szerezve a szereplőknek és a hallgatóságnak egyaránt. 37 éves pedagógusi pályafutása alatt nagy gondot fordított a tanulási nehézségekkel küszködő és a hátrányos helyzetű tanulók támogatására. Iskolai és szabadidős tevékenységekből elkötelezetten és töretlen lelkesedéssel veszi ki a részét, az alsós munkaközösség aktív tagja. Szeretetteljes személyisége összefonódik a Kanizsaival. Munkájának elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetésben részesül.

Tengler Tamás

Első diplomáját 1992-ben szerezte, azóta 9 diplomát vagy szakvizsgát tudhat magáénak. 1999 óta dolgozik a Siklósi Táncsics Mihály Gimnáziumban történelem-földrajz szakos tanárként. Megszerezte a közoktatás-vezetői, valamint a mentor-vezető tanári szakvizsgát is, amellyel bekapcsolódott a pedagógushallgatók gyakorlatának segítésébe. Munkaközösség-vezetőként irányítja a gimnázium természettudományos pedagógusainak szakmai, módszertani munkáját. Évek óta készíti fel diákjait közép és emelt szintű érettségire, maga is részt vesz az emelt szintű érettségi bizottság munkájában.

Elismerésre méltó tevékenységéért „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetésben részesül.

Pro schola Díj

Druskóczi László

a Vokányi Általános Iskola pedagógusa, magyar nyelv és irodalom szakos tanára, 25 éven keresztül vezette, menedzselte az intézményt.

Munkáját lelkiismeretesen, magas színvonalon, maximális fegyelmezettséggel és következetességgel látja el mind a mai napig. Tanítványait a naprakész tudás megszerzése mellett becsületességre, őszinteségre, tisztelettudásra, emberségre nevelte. Tanári pályája során fontosnak tartotta az állandó önképzést.

Több évtizedes vezetői munkáját példa értékűen végezte. Nagy gondot fordított a pedagógus kollégákkal, a tanító-nevelő munkát segítő alkalmazottakkal való egyenrangú, kollegális viszony kialakítására, fenntartására. Munkáját a nevelőtestülettel, szakmai csoportokkal való folyamatos egyeztetés, kommunikáció jellemezte. Mindig, minden körülmények között az iskola érdekeit tartotta szem előtt.

A 25 éves intézményvezetői tevékenysége alatt számos fejlesztés ment végbe az intézményben. Vezetése alatt az iskola folyamatosan fejlődött, megújult. Informatika terem és sportszeretetének köszönhetően új sportpálya kialakítására került sor. Jó kapcsolatot ápolt a helyi szervezetekkel, kiemelten a helyi önkormányzattal. A német nemzetiségi önkormányzattal való szoros együttműködés eredményeképpen számtalan közös program, verseny, tábor jöhetett létre. A környékbeli települések iskoláival, vezetőtársaival mindvégig törekedett a közös munkára, együtt gondolkodásra.

Mély elhivatottsággal végzett pedagógusi munkája és több mint két évtizedes iskolavezetői tevékenysége elismeréseként Pro schola díjat vehet át.

Hoppár Judit Laura

34 éve elkötelezett pedagógusa, 2002 óta pedig egyben vezetője is a szajki iskolának.

A ,pályakezdés évei alatt lelkesen vágott bele a tanítói létet meghatározó feladatok lelkiismeretes gyakorlásába. A gyerekek között töltött idő minden percét élvezte. Jó kapcsolatot épített ki kollégáival és a szülőkkel is. Tanóráiba beépíti azokat az új módszertani technikákat, melyekkel segítheti tanulói személyiségfejlődését, az ismeretek hatékonyabb elsajátítását. Az iskolai műsorok, kulturális rendezvények szervezésében, lebonyolításában aktív módon vesz részt, kirándulásokat, programokat szervez a tanulóknak.

A tanítói feladatok ellátása mellett tervezi, szervezi a szajki iskola életét. A deklarált célok elérése érdekében szorosan együttműködik a fenntartóval, a székhelyintézmény vezetőségével, kollégáival. Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, azokra építő módon reagál. Keresi az új lehetőségeket, amelyekkel színesítheti az iskola tanulóinak életét, és hozzájárulhatnak a komplex személyiségfejlődéshez. Munkatársait is ösztönzi önmaguk fejlesztésére, az intézményi, illetve személyes céljaiknak, feladataiknak megfelelő képzések elvégzésére. Támogatja egyéni elképzeléseiket, módszertani törekvéseiket, melyekkel hatékonyabbá tehetik az oktató-nevelő munkát.

Elkötelezett pedagógus és vezető, szakmailag innovatív, az intézményéért, a diákokért végzett munkája elismerésekét veheti át a Pro schola díjat.

Pedagógus életműdíj

Borbándiné Szőcs Zsuzsanna

Borbándiné Szőcs Zsuzsanna 1987 óta tagja az Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola nevelőtestületének.

Pedagógusi munkája példamutató, önállóság, precizitás és kiváló szervezőképesség jellemzi oktató- nevelő tevékenységét. Elhivatott a szakmai és tantárgyi ismeretei folyamatos fejlesztése mellett. Változatos, innovatív módszereket alkalmaz pedagógiai munkájában.

Nevéhez fűződik a beás nyelv oktatása, meghatározó egyénisége az egyházasharaszti iskola nemzetiségi oktatásának. Tanári pályafutása során elsajátította a cigány kultúra értékeit, megismerte annak szépségét, gazdagságát, amelyet tudatosan beépít pedagógiai munkájába. Mivel beszéli a cigányság nyelvét, őszinte kapcsolatot épít ki tanulóival, lelkesen és eredményesen készíti fel őket beás és népismereti versenyekre. Elhivatott a halmozottan hátrányos helyzetű cigány tanulók oktatásában, tanulmányaik segítésében.

A Pécsi Tudományegyetem beás nyelvi műhelyének tagjaként több száz interaktív feladatból álló online feladatgyűjteménnyel gazdagította az iskola eszköztárát.

Az intézmény meghatározó pedagógusa, aki rengeteg munkával, pályázatok írásával, programok szervezésével járult hozzá az iskola sikeres működéséhez. Intézményvezető-helyettesként is ő az iskola motorja. Következetes, türelmes személyisége példamutató a tanulók és pedagógustársak számára.

Kiváló szakmai munkájáért, elhivatottságáért pedagógus életműdíjban részesül.

Kis-Gadó Csabáné

Tanári pályafutását Dunaszekcsőn kezdte. A sport központi szerepet játszik életében. Középiskolás kora óta atletizál. Megtanulta, hogy a sport nemcsak testi erőfeszítést kíván, hanem kitartásra, fegyelemre, toleranciára, együttműködésre nevel, ezek mind olyan tulajdonságok, amelyeket megkövetel a teljes, sikeres élet. Erre neveli tanítványait lassan 40 éve.

Az eltelt évtizedek alatt a sport különböző ágainak rejtelmeibe vezette be tanítványait: labdarúgás, kézilabda, de a szívügye az atlétika. Több tanítványa nyerte el a jó tanuló – jó sportoló címet, de elkötelezetten vallja, hogy bár nem mindenki lehet a tanulás terén kiváló, azért a sportban érhet el sikereket. A gondolkodás, a logika fejlesztésére lelkesen használja a táblás játékokat, azok szeretetére neveli tanulóit.

Mivel a környezettudatosság szívügye, a játékokat, legyen az sport- vagy táblás játék, maga készíti, készítetti el növendékeivel. Az idei évben megalakult iskolai ÖKO-munkacsoport vezetője.

Irányításával készült el az Ökoiskola cím pályázat meghosszabbítása.

A tantestület meghatározó tagja. Átgondolt, bölcs tanácsaival nem fukarkodik, de meghallgatja mások véleményét is, jó csapatember. Szakszervezeti vezetőként átgondoltan tevékenykedik, kiáll kollégái érdekében. Bár lassan nyugdíjba vonul, nem vesztette el fiatalos lendületét, kíváncsiságát az új iránt, munkakedvét, és elkötelezettségét tanítványai és település irányában. Nemzedékek nőttek fel kezei között, tanítványai szeretete és megbecsülése övezi.

Elhivatottságáért, kiváló szakmai munkája elismeréseként Pedagógusi életműdíjban részesül.

Szabadiné Kovács Ágnes

1990 óta tanít Mohácson, a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. Gyógypedagógus, mesterpedagógus, gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, mentor, vezetőtanár.

Évek óta vezeti tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus hallgatók tanítási gyakorlatait, szakmai, emberi, érzelmi segítséget adva a pedagógussá válás folyamatában. Tanulói valamennyien kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek. A tanulók speciális szükségleteihez igazított egyéni fejlesztési terveket készít, és annak hatékony megvalósítására törekszik. Tanóráin adaptív nevelést megvalósító pedagógiai módszereket alkalmaz. Nevelőmunkája során komplex személyiségfejlesztésre törekszik, a reális és pozitív önértékelést, a szocializációt kiemelt feladatnak tekinti. Több éves tapasztalattal rendelkezik középvezetőként. Az alsós munkaközösség vezetője 2010-óta. Fontosnak tartja a csapatmunkát, az együttműködést, a tudatos szakmai tervezést, az állandó fejlődést, az ellenőrzést, értékelést.

Munkaközösség vezetőként területén különös figyelmet fordít a tehetséges tanulók beazonosítására és a tehetséggondozásra. Osztályfőnökként pozitív osztályközösség építésére törekszik. Az innovatív fejlesztést nagyon fontosnak tartja, projektmenedzserként és szakmai megvalósítóként több pályázat írásában, megvalósításában vett részt. A tudásmegosztás, műhelymunkák, workshopok szervezése és lebonyolítása, a hálózati együttműködés erősítése is fontos része munkájának. A Lépésről Lépésre Program bevezetése az alsó tagozaton az ő élen járásával történt meg. A tantestület közösségépítő programjainak szervezésében is aktív szerepet vállal. Innovatív, folyamatosan megújulni képes pedagógus.

Gyógypedagógusként végzett kiváló szakmai munkája elismeréseként Pedagógus életműdíjat vehet át.

Zavagyákné Dolgos Éva

Zavagyákné Dolgos Éva szakmai pályáját a Szovjetunióban folytatott tanulmányai alapozták meg. Első munkahelye a Beregszászi járásban, Mezővári község újonnan alapított zeneiskolájában volt.

Néhány év elteltével a kis hegedűsökből álló együttesével már szerepeltek a helyi rendezvényeken. 1990. szeptember elseje óta a Siklósi Művészeti Iskola (korábban zeneiskola) hegedűtanára, az első évtől 2013-ig tanszakvezető. Siklósi pályafutása kezdetén egy teljes osztálynyi különböző korú és képességű gyerekkel kezdett el dolgozni. Elsődleges feladata az új növendékei képességeinek felmérése, valamint az egyénre szabott tanmenet kialakítása volt. Ugyancsak feladatául tűzte ki, hogy minden egyes tanítványával minél gyorsabban és alaposabban megismertesse választott hangszerét, a hegedűt. Óráin közvetlen, barátságos hangulatot, légkört tud teremteni.

Növendékei nagy sikert aratnak a versenyeken, rendezvényeken, számos díjjal térnek haza. Szakmai fejlődése érdekében folyamatosan képezte magát, továbbképzéseken vett részt, mesterkurzusokra járt. 1995-ben saját növendékeiből létrehozott egy hegedűegyüttest, amelyet azóta is vezet. Az együttes tagjai közül többen már nem zeneiskolások, de a zene iránti rajongásuk ,,Éva néninek" köszönhetően töretlen. Itthon és külföldön nagyon sok rangos rendezvényen koncerteznek. A tehetség felismerése és a tehetséggondozás nála új értelmet nyer. Hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít azokra a gyerekekre, akikben a tehetség szikráját felfedezi. Fáradhatatlanul, és ugyanolyan elszántsággal végzi munkáját ma is, mint harminc évvel ezelőtt. Zavagyákné Dolgos Éva munkásságát nehéz lenne röviden leírni.

Elhivatottságáért, kiváló szakmai munkája elismeréseként Pedagógus életműdíjban részesül.

Posztumusz Életműdíj Dobos József részére

Dobos József évtizedeken át meghatározó alakja volt a mohácsi, sombereki és palotabozsoki zenei életnek, az itt élők zenei nevelésének.

1975-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézetében Pécsett, zeneiskolai rézfúvós tanárként. Még ebben az évben kezdett a mohácsi zeneiskolában tanítani, ahol életének utolsó napjáig dolgozott.

1978 óta vezette a palotabozsoki zenekart, majd 1984-ben megalakította a Palotabozsok-Mohács-Somberek Ifjúsági Koncertfúvószenekart. 1977-től 2000-ig a Mohácsi Zeneiskolában a rézfúvós tanszakot vezette, 2000-től a mohácsi zeneiskola igazgatója lett, amelyet 2017-ig vezetett.

Egész életpályája alatt nagy hangsúlyt fektetett az önképzésre. Számos hazai és külföldi kurzuson, zenei táborban vett részt pedagógusként és előadóként egyaránt.

Végzett növendékei a világ számos pontján élnek. Többen nagy szakmai elismeréssel rendelkező művészek, tanárok, professzionális zenészek, tagjai külföldi nívós zenekaroknak. Az egyéni nemzetközi- és országos versenyeken elindult tanítványai sorra kiemelkedő eredménnyel szerepeltek.

Az általa vezetett Palotabozsok-Mohács-Somberek Ifjúsági Fúvószenekar számos nemzetközi és hazai fesztiválon, valamint partnertelepülési kapcsolatok által szervezett fellépésen vett részt Európa számos országában.

A zenekar több díjban és magas szintű elismerésben részesült az évek folyamán.

Legjelentősebbnek mondható a Neerpelti Európa Fesztiválon elért I. hely (cum laude) és a spanyolországi Nemzetközi Fúvósfesztiválon elért kiemelt I. díj.

Kimagasló színvonalon végzett szakmai és vezetői munkája eredményképpen a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola temérdek nemzetközi, országos, regionális és megyei elismerést és díjat gyűjtött be.

Munkáját mindig nagy szeretettel, elhivatottsággal végezte. Számára a legfontosabb az volt, hogy a gyermekek magas szintű zenei tudással rendelkezzenek és ismerjék meg a zene szépségét és szeretetét.

Számos kitüntetés és szakmai elismerés birtokosa. 2003-ban Mohács Város Tisztelete Jeléül, majd 2013-ban „Mohácsért” aranygyűrű díjjal tüntette ki a város képviselő-testülete, vezetése. A Magyar Köztársaság Elnöke kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetését adományozta számára 2008-ban.

Példaértékű életútjával, megbecsülést érdemlő munkásságával hozzájárult Mohács, Somberek, Palotabozsok gyarapodásához, ez által emelve azok hírnevét.

Halála mély veszteség Mohács és környéke zenei életének.

Miniszteri Elismerő Oklevél

Schefferné Gárdai Györgyi részére

Kimagasló Szakmai Tevékenysége Elismeréséül Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter által: Schefferné Gárdai Györgyi, a Mohácsi Tankerületi Központ Szakmai igazgatóhelyettes

Schefferné Gárdai Györgyi 1958. október 24-én született Lánycsókon. Általános iskolai tanulmányait Bólyban folytatta. A mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumban érettségizett 1977-ben. Egy évig képesítés nélküli óvónőként dolgozott a bólyi óvodában. 1978-ban felvételt nyert a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Szekszárdi Kihelyezett Tagozatára, ahol 1981-ben diplomát szerzett.

1981. augusztus 16-tól a Mohács Térségi Általános Iskola tanítója lett. Fiatalon került az intézménybe. Gyorsan sikerült beilleszkednie az iskolai életbe, hisz rendelkezett az együttműködés igényével és képességével. Itt volt 1981 és 1988 között tanító és osztályfőnök, 1988-2001 között szakmai munkaközösségvezető, 2002-től 2012-ig intézményvezető-helyettes. 2012. november 16-tól kinevezték a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bólyi Tankerületi Központ igazgatói munkakörébe.

A tankerületi központok átszervezésével került a Mohácsi Tankerületi Központhoz 2016 júliusában. A tankerület Szakmai vezetője lett, a Tankerületi Tanács Antiszegregációs Munkacsoportjának vezetőjeként is tevékenykedett. Több mint négy évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik. Mindvégig szakmailag megalapozott, érték megőrző, érték teremtő, igényes szakmai munkára törekedett. Tapasztalatot és gyakorlatot szerzett a helyi és térségi közoktatás szervezésében, a fenntartóval, intézményvezetőkkel együttműködésben, intézményi dokumentumok elkészítésében, irányítási, szervezési, ellenőrzési és értékelési feladatokban.

Társadalmi szerepvállalása nem csak kötelesség, hanem elkötelezettség is volt az iskolák szakmai munkája mellett. Tudatos szakmai önképzése során megismerkedett a szakterülete eredményeivel, konstruktív pedagógiai módszereivel, amelyet szívesen megosztott az intézmények vezetőivel. Munkájához való hozzáállását nagy teherbírás és felelősségtudat jellemzi. Hihetetlen munkabírása, kitartása, következetessége, szakmai tudása, gyermekszeretete és lojalitása állította és állítja példaként munkatársai elé. A tankerület intézményeinek szakmai munkáját kiváló szervezőkészséggel irányította, melyhez empátia, segítőkészség, határozottság, szaktudás, igényesség társult.

1990-ben Miniszteri dicséretben, 2010-ben „Mohács Város Köznevelési- és Közművelődési Díja” elismerésben részesült.