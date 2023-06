"Komlón a baloldali KÖT is csatlakozott a háborúpártiak táborához! A közgyűlésen nemhogy nem szavazta meg a Békepárti határozathoz való csatlakozást a komlói dollárbaloldal, de még tárgyalni sem akart róla és levették a napirendről is. Az alma nem esett messze a Gyurcsány-fától! Ezzel a lépésével a komlói dollárbaloldal teljesen szembemegy a magyar társadalom elsöprő többségének véleményével, vagyis a háború elutasításával és a béke melletti kiállással. Ahogy korábban sem, a magyar baloldalra és a helyi bábjaira, a KÖT-re ezúttal sem lehet számítani fontos nemzeti ügyekben. Mielőbb véget kell vetni a háborúnak, mert az nem csak Európának okoz súlyos károkat, hanem a magyar családoknak és a magyar gazdaságnak is. Mi továbbra is kiállunk a béke mellett és a felszólítjuk a dollárbaloldal helyi képviselőit, hogy fejezzék be a háborúpárti magatartásukat, és engedjék, hogy városunk is csatlakozhasson a békepárti települések közé!

Komló, 2023. június 1. "