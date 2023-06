Hagyományosan megemlékezést tartottak Pécs-Vasason elhelyezett Trianoni Emlékműnél, a vasasi templomban a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Vasasi Szent Borbála Egyesület szervezéseben pénteken. A meghitt és bensőséges eseményen a Vasasi Bányász Fúvószenekar, a Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Íjász és Lovasíjász Egyesület, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Ifjúsági Tagozat is közreműködött. Hoppál Péter parlamenti képviselő mellett Ruzsicsics Ferenc is felszólalt, valamint az eseményen – a korábbi évektől eltérően – megjelent Péterffy Attila pécsi polgármester is.

Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, Csomortányi István beszédében arról szólt, hogy a békediktátum nem hirtelen jött, hanem egy sok évtizedes folyamatnak volt az eredménye, mulasztásaink és a magyar állam meggyengítését célzó aknamunkának a vége. Példátlan a modernkori történelemben az, hogy egy nemzetet úgy daraboljanak fel, hogy a nemzet testének az egyharmada más államok fennhatósága alá kerüljön. Úgy, hogy azoknak az embereknek, azoknak a közösségeknek semmilyen védelmet nem biztosítanak – világított rá a trianoni döntés hátterére.