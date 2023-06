„Vadállat”, tele van extrával, de ez csak...

Péterffyék közlése szerint ugyanis a „polgármesteri luxuslimuzin, az összkerék-meghajtású bérelt izomautó” csupán egy „Škoda”.

Tehát az autós körökben egyszerűen csak „vadállatnak” nevezett 272 lóerős motorral szerelt, enyhébb terepezésre is alkalmas DSG váltós autó Péterffy szerint csupán egy „Škoda”, annak ellenére, hogy alapfelszereltségébe tartozik mások mellett a 3-zónás Klimatonic klímaberendezés, LED-hangulatvilágítás az utastérben, 12 hangszórós Canton hifiberendezés, parkolóradar elöl és hátul, elektromosan nyitható és zárható csomagtérajtó. De számos további extrával is rendelkezik Péterffy autója: például vezetéstámogató asszisztensekkel, tempomattal, elektromos napfénytetővel, „Columbus” navigációs rendszerrel, bőr kormánykerékkel, proaktív utasvédelmi rendszerrel, üzleti és alváskényelmi csomaggal is.

A csúcsváltozatot sajnálta le a polgármester

A polgármester által kiválasztott és lesajnált autó a márka legnívósabb modellje, egy Superb, ráadásul Péterffynek ebből is a csúcsváltozatot bérlik, az L&K felségjelű autót (a rövidítés a két alapító nevének kezdőbetűjét jelenti: Vác­lav Laurin és Václav Klement).

A gyártó most úgy hirdeti a Superb csúcsváltozatát, hogy a vásárló élvezheti a luxust és az exkluzív belsőt egy igazi luxus­autóban.

Miért nem pályáztatták meg a „pokrócot”?

Az önkormányzat közlése szerint Péterffy Attila ugyan megrendelte az alváskényelmi csomagot is, de úgy tűnik, hogy csalódott lehet, mert a Városháza hivatalos megfogalmazása szerint csupán egy „pokrócot” kapott, pedig az autómárka adatbázisában nem „pokróc” szerepel az alváskényelmi csomagként csupán, hanem ennél jóval több.

Ezért meg is kérdeztük a Városházát, hogyha csak egy „pokróc” került az alváskényelmi csomag részeként a kocsiba, akkor kérték-e a hiányosság pótlását? Ha ez még nem sikerült, akkor kezdeményeznek-e tárgyalásokat ez ügyben? Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a „pokróc” pontosan mekkora összegbe került mint választható extra? Felvetettük, hogy ha csak egy „pokróc” az alváskényelmi csomag, akkor miért volt szükség az extrák közé beválogatni a „pokrócot”, hiszen egy pokrócot vélhetően jóval kedvezőbb összegért, akár zárt meghívásos, vagy nyílt eljárás keretében megversenyeztetve is beszerezhetett volna a pécsi önkormányzat.

Zavarják a luxusautóra tett megjegyzések

Megírtuk, hogy Péterffy főpropaganda-tanácsadója már korábban is jelezte, hogy aki a polgármesteri luxusautó kérdésével foglalkozik, az fölényeskedve bosszantja, bántja, „froclizza” a pécsi polgármestert.

Mi baja volt Péterffynek a luxusautóval?

Miközben sorolni lehetett az extrákat, Péterffy szépen válogatott is azok között, sőt a legnagyobb motorral szerelt, leg­exkluzívabb modellt választotta, addig a polgármester arra az egyik inkább kikopó beidegződésre akar PR-kampányt építeni, hogy a kommunista érában a Škoda egy volt a többi keleti autómárka között. Így idehaza még mindig el tudja hitetni a választókkal, hogy egy kevésbé értékes autót hajt, holott az autó valójában már egy luxusautó.